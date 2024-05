¡Tenso momento! Tilsa Lozano expone presunta enemistad entre Brunella Horna y Milett Figueroa

Tilsa Lozano fue una de las invitadas destacadas en el programa "América Hoy", donde compartió sus puntos de vista sobre varios asuntos del mundo del espectáculo. Durante la emisión, sugirió que la relación entre Brunella Horna y Milett Figueroa podría estar afectada por un antiguo conflicto en el que, al parecer, el excongresista Richard Acuña estuvo implicado.

El momento no pasó desapercibido por los presentes en el programa, pues lo dicho por la exvengadora sorprendió a todos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tilsa Lozano protagoniza tenso momento con Brunella Horna

La exvengadora Tilsa Lozano confrontó a Brunella Horna después de que el programa magazine exponga que Marcelo Tinelli no estaría pagando a sus trabajadores en Argentina, a pesar de que él disfrutaba de lujosos viajes con Milett Figueroa.

Brunella Horna le pidió a su invitada su opinión sobre la delicada situación económica que atraviesa Marcelo Tinelli. "Tú que eres... tan amiga de Milett", expresó la conductora con ironía, sugiriendo que había una enemistad entre ellas de la que nadie sabía.

Tilsa Lozano no se guardó nada y mencionó que la conductora de 'América Hoy' que también había tenido un desacuerdo poco conocido con Milett Figueroa. "Igual que tú, no te hagas la loca que voy a empezar a hablar", respondió la popular 'Tili', dejando a todos los presentes sorprendidos.

¿A qué se refería la exvengadora?

Brunella Horna demandó a Tilsa Lozano que explicara sus declaraciones, reafirmando que su relación con Milett Figueroa era sólida. Sin dudarlo, Tilsa explicó que 'Zorro' Zupe le había mencionado un incidente que al parecer había incomodado a Brunella, generando tensiones con la pareja de Tinelli.

"Yo me acuerdo, hace unos años, que me contó el 'Zorro'... Unos mensajitos que tú leíste... ¿Tu esposo es Acuña, no? Ya pues", manifestó la ex 'Vengadora' sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. En ese sentido, la conductora del programa sostuvo que dicho tema no le afectaba en lo absoluto.

"Mi esposo es Richard Acuña y no me puedo hacer responsable con lo que haga él o con lo que hagan otras personas", mencionó antes de cambiar de tema. Y es que todo indica que Tilsa Lozano se refería al vínculo entre César Acuña Jr., hermano de Richard Acuña, con Milett Figueroa.

Recordemos que este presunto vínculo fue muy sonado en la televisión peruana, sobre todo en los programas de espectáculos. No obstante, Milett Figueroa negó rotundamente dicho amorío en Amor y Fuego. "Conozco muchísima gente, respecto a Acuña, lo conozco claro que sí, pero no hay absolutamente, nunca hubo absolutamente nada. Lo conozco es un caballero, pero no ha pasado nada (él ha intentado algo) Para nada", expresó en su momento.