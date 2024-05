Youna sorprende cantando en el escenario tema de Bryan Torres: "Mis oídos sangran"

Youna nuevamente ha dado de que hablar pero esta vez no por un escándalo sino porque ahora se las quiere pegar de cantante así como la expareja de la madre de su hija, Bryan Torres.

Si bien es cierto el barbero solo canta de manera aficionada viene recibiendo críticas en redes aconsejándolo que mejor se dedique al rubro estético como lo venía haciendo.

¿Probará suerte en el rubro musical?

La página de entretenimiento de Instarandula compartió en sus redes un corto video de Youna cantando en el escenario, talento que al parecer el barbero tenía escondido ya que en el pasado cuando mantenía una relación con Samahara Lobatón nunca se supo que supiera cantar.

Sin embargo, solo se trataría de un hobbie ya que diversos usuarios lo criticaron por la falta de técnica vocal en especial el líder de Instarandula, el conocido Samuel Suárez quien no dudó en vacilarse con la presentación de Youna.

"Oye que horrible canta el Youna el gato que aúlla en la esquina canta mejor a las 4am jajaja horrible, horrible escuchen atentamente su voz, la Samahara quiere volverlos músicos a todos jaja", dijo Samu fiel a su estilo.

Youna se luce cantando en el escenario

Asimismo, Samuel le aconsejó que no pruebe suerte en rubros que no le corresponde porque solo da vergüenza y deja mucho que desear pues el barbero no tendría el talento para la música.

Como se sabe hace algunas semanas atrás Youna se mostró feliz en redes sociales tras reencontrarse con su hija después de no verla durante 1 año, con los sentimientos a flor de piel el barbero recibió comentarios positivos por nunca desligarse de su engreída.

Youna se separa nuevamente de su hija: "Te voy a extrañar mucho"

Hoy traemos una noticia que toca el corazón. El conocido barbero Youna ha vivido momentos de dulzura y tristeza esta semana. Tras disfrutar de unos días con su hija Xianna, llegó el difícil momento de decir adiós.

La pequeña, fruto de su relación con Samahara Lobatón, tuvo que volver a los brazos de su madre. Youna compartió su sentir con todos sus seguidores. Este tiempo sirvió para reafirmar el vínculo padre-hija.

Historia de Youna despidiéndose su hija. (Foto: Instagram)

Desde Estados Unidos, donde reside, Youna expresó su dolor por la separación a través de las redes sociales. "Te voy a extrañar mucho mi reina. Te amo", escribió junto a una tierna foto de su hija. El reencuentro fue breve pero lleno de momentos felices, ya que coincidió con la celebración de su cumpleaños.