¿Por Samahara Lobatón? Bryan Torres revela el FUERTE MOTIVO del quiebre de su amistad con Farfán

¡LO CONTÓ TODO! Hace un tiempo, Bryan Torres paraba de arriba abajo con Jefferson Farfán. Magaly Medina lo bautizó como el "chupe" del expelotero y gran sorpresa causó cuando anunció su relación con Samahara Lobatón. Las especulaciones de inmediato saltaron y señalaban al exjugador de la selección peruana como el "Cupido" del sonado romance, sin embargo, la realidad fue otra. La amistad se terminó y recientemente en una entrevista, el salsero reveló los detalles. ¿Fue por la hija de Melissa Klug?

¿Por qué se terminó la amistad de Bryan Torres con Jefferson Farfán?

Bryan Torres compartió en una entrevista para el canal de YouTube 'Backstage Perú' que mantenía una relación muy estrecha con el '10 de la calle', al punto de residir en su hogar, conducir sus vehículos de lujo y establecer contactos con numerosas personalidades del ámbito futbolístico internacional.

"Hacía todo, su día a día, manejaba su agenda completa. Lo llevaba a los entrenamientos y a sus terapias. Lo veía como mi jefe y como mi ídolo. Era un privilegio trabajar con él", detalló.

Sin embargo, el músico confesó que todo cambió debido a un evento importante en su vida: la oficialización de la relación con Samahara Lobatón. El salsero dejó entrever que al exfutbolista no le habría gustado nada que empiece una relación con la hija de Melissa Klug, por lo cual, la amistad se "enfrío".

"No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se darán. La amistad nunca ha muerto... Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación (Samahara), hubo ahí un quiebre", dijo.

"Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabajaba con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar", aclaró sobre su relación con el ex Alianza Lima.

¿Quiere volver con Samahara?

En la misma entrevista, el cantante de salsa mencionó que hace poco tiempo, la influencer se sometió a sus controles médicos habituales, y que ambos están involucrados en el proceso a pesar de los recientes acontecimientos.

Además, el cantante fue consultado sobre su vida sentimental en estos momentos, a lo que, el salsero no quiso confirmar su soltería, lo cual deja entrever que no descarta retomar su relación con la hija de Melissa Klug. "Ahorita estoy en una etapa complicada, pero que no quiero decir soltero, porque mañana puede pasar muchas cosas", afirmó.

Asimismo, Bryan Torres, detalló cuál es el tiempo de gestación de Samahara Lobatón. "Ella (Samahara) me mantuvo al tanto, querían ver la parte de aquí (para ver el sexo) y se encogía, una hora y nada. Tiene tres meses con dos semanas. Ya se puede ver (el sexo), pero no quiere (el bebé), quiere sorprender, creo, pero gracias a Dios está bien", acotó.

Si es que Bryan Torres quiere recuperar la amistad de Jefferson Farfán, tal vez, el volver con Samahara Lobatón no sería el camino correcto. ¿O sí?