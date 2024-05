Rodrigo González hace fuerte acusación contra Cathy Sáenz: "Sacó de pi** al hijo de una productora"

¡SE PRENDIÓ! Ricardo Mendoza y Jorge Luna denunciaron públicamente a "Amor y Fuego" por entrar a sus shows y grabar parte del mismo sin autorización alguna. Ante esto, quien se sumó a las acusaciones fue Cathy Sáenz, productora de "No Somos TV", quien calificó como ilegal el accionar del mencionado programa. Luego de escuchar las críticas de la exproductora de Combate y Esto es Guerra, Gigi Mitre y Rodrigo González decidieron responder con todo, pero fue el popular "Peluchín" quien "sacó las garras" y levantó una fuerte acusación en su contra. ¿Qué dijo?

Fuerte denuncia en su contra

"Amor y Fuego" grabó de manera secreta parte del show de "Hablando Huev*d*s", el cual todavía no se estrena en redes sociales. Ante esto, Jorge Luna "explotó" en contra del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre y les dijo de todo.

"Los que nos acusan de no tener educación y ser vulgares, no tienen educación para respetar las reglas de un lugar. Me imagino que cuando van a una iglesia prenden un pucho...", señaló, mientras que Ricardo Mendoza los fulminó con un "se cag** en la sala de las personas que los invita".

Ante estas fuertes acusaciones, Cathy Sáenz, la mente detrás de todo "Hablando Huev*d*s" y "No Somos TV", sacó las garras y arremetió en contra de "Amor y Fuego", acusándolos de hacer algo ilegal. "Aparte grabar un contenido que tiene autoría intelectual es como ir a grabar a un cine, no se puede, es ilegal", dijo la exproductora de "Combate".

Estas palabras fueron las que desataron la furia de Rodrigo González y Gigi Mitre y fue el primero quien tuvo ácidos comentarios en contra de la exproductora de Combate. A continuación, entérate de la "bomba" que soltó el exahijado de Magaly Medina.

Rodrigo González arremete contra Cathy Sáenz

En el programa "Amor y Fuego", mostraron un extracto de lo que fueron las declaraciones de Cathy Sáenz en contra de Rodrigo González y Gigi Mitre. Primero, le recordó su mala aventura televisiva, ya que, según comentó, ha fracasado en absolutamente todo.

"Se pega para chapar la lyuz, como la Mamacha que no ha brillado nunca... Ella hundió Combate, salió del aire cuando ella asumió la producción general y con la gente de EEG, por su insoportable forma de ser. Con todos se ha peleado, Peter (Fajardo) no la quiere ni ver, en América no la volvieron a contratar, fracasó en Latina, en todo", señaló el conductor.

Rodrigo González sobre Cathy Saenz: "En Latina era muy cercana al hijo de la mataprogramas. Creo que lo sacó de pito. Por eso te hizo creer que te iba a poner en un lugar que no te corresponde, es humor blanco, celébralo". #amoryfuego pic.twitter.com/4IsjxM64A1 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 10, 2024

Lo sorprendente vino luego, cuando Peluchín, muy a su estilo, insinuó que la recordada "Mamacha" de "Esto es Guerra" habría tenido un "choque y fuga" con el hijo de Susana Umbert, exproductora de programas en Latina.