¡INCREÍBLE! Samantha Batallanos recuerda con cariño a Jonathan Maicelo: "El hombre de mi vida"

¡NO ESTÁN LEYENDO MAL! Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo fueron protagonistas de las portadas de espectáculos a finales del año pasado. En "Magaly Tv, La Firme", la modelo mostró cómo quedó su rostro luego de las supuestas agresiones que le había propinado el boxeador y contó el vía crucis que pasó durante la tormentosa relación que tuvieron. Sin embargo, hace poco se reencontró, a escondidas, con su presunto agresor y ahora sorprendió al considerarlo como el hombre de su vida. ¿Qué más dijo?

¿Qué había dicho sobre su ampay?

Luego del ampay que le hizo Magaly Medina al verla entrar a un edificio donde también entró Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos decidió romper su silencio y lo contó todo en "El Reventonazo de la Chola". Según contó, ambos sostuvieron una reunión donde se dijeron de todo, descartando así haber retomado su relación sentimental con el boxeador. Además, señaló que en dicho junte no estuvieron solos, ya que había más personas junto a ellos.

"Fue pactado por ambos. (...). En el interior, yo era una mujer que estaba sufriendo mucho a pesar de que solo fue un año de relación. La verdad es que necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos, que por qué esto o por qué el otro. En esta reunión había más personas, no estábamos solos", detalló Samantha.

Una declaración que llamó poderosamente la atención fue cuando "La Chola Chabuca" le preguntó directamente a Samantha Batallanos por su actual vínculo con Jonathan Maicelo. La modelo descartó que hayan retomado su relación, pero causó sorpresa al decir que no sabe lo que podrá pasar más adelante. ¿Será qué piensa en la reconciliación?

"La verdad que no sé (sobre ser amigos), no sé lo que vaya a suceder, pero los procesos continúan. Hablo de los procesos legales. Lo que pasa es que en un momento las personas querían ponerme como un ejemplo a seguir, pero yo soy un ser humano común y corriente, con muchos errores, que sigue aprendiendo y adquiriendo experiencias", declaró.

Samantha Batallanos considera a Maicelo el hombre de su vida

Recientemente, en una entrevista para el podcast de un medio de comunicación, Samantha Batallanos contó mayores detalles de lo que fue su último encuentro con Jonathan Maicelo. Según la ex Miss Grand, ambos se han perdonado por todo el daño que se causaron durante su tormentosa relación.

"Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan", indicó la modelo, quien también aclaró que no sintió miedo de volver a verlo, ya que todas las emociones negativas habían quedado atrás.

"La verdad, no. Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional, hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte", acotó.