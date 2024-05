¡IRRECONOCIBLE! Ricky Trevitazzo sorprende a sus seguidores al aparecer con el rostro hinchado: "Estaba peor"

¡TREMENDO CAMBIO! Ricky Trevitazzo es uno de los artistas más queridos y recordados del mundo de "Chollywood". El ex "Skandalo" recientemente ha sorprendido a todos sus seguidores al aparecer en un video difundido en sus redes sociales con el rostro notoriamente hinchado, lo cual despertó la preocupación de sus fanáticos. Ante todas las especulaciones, el cantante contó la verdad detrás de la hinchazón en su cara. ¿Qué confesó?

Ricky Trevitazzo aparece con el rostro hinchado

Ricky Trevitazzo sorprendió a sus seguidores al aparecer en plataformas digitales con el rostro visiblemente 'hinchado', lo que generó especulaciones sobre un posible accidente o problema de salud grave. Sin embargo, el integrante de Skándalo no tardó en aclarar las razones detrás de su cambio de apariencia, tranquilizando así a sus seguidores.

El intérprete reveló que la causa de su apariencia era una extensa intervención de implante capilar. En declaraciones a un medio local, el amigo de Luigui Carbajal explicó detalladamente su situación actual. "La intervención duró 18 horas porque me implantaron 6 mil trescientos folículos capilares. Estoy con seis días de descanso médico", mencionó.

Asimismo, el exparticipante de "El Gran Chef Famosos" aprovechó sus redes sociales para poder advertir a sus seguidores sobre los cuidados que deben tener respecto al procedimiento de trasplante capilar.

"Tengo que lavarme la cabellera con un poco de espuma, pues los folículos se caerán y comenzará a crecerme nuevo cabello", agregó Ricky Trevitazzo.

"Es fundamental confiar en especialistas con experiencia y renombre en este tipo de tratamientos", concluyó el integrante del querido grupo "Skandalo".

Tuvo dura batalla contra el dengue

El día 23 de marzo, el cantante fue dado de alta de un centro de salud de Bellavista donde fue entrevistado por el programa de Latina e invitó a los ciudadanos a cuidarse y al más mínimo síntoma tomar las precauciones del caso.

Cabe resaltar que Ricky afirmó que los síntomas eran parecidos a una gripe ya que empezó con fiebre y luego decidió hacerse una prueba descarte de dengue la cual salió positivo.

«Los síntomas vinieron desde la semana pasada, el sábado pasado tenía síntomas pero pensé que era una gripe, el domingo era ya más fuerte, me hice la prueba y era dengue. Ha sido en Lima porque no he viajado a ningún sitio, le pido a la gente que se cuide mucho. El dengue ataca directamente las plaquetas«, dijo a las cámaras de Latina Noticias.

Asimismo, resaltó que agradece el apoyo y la amistad incondicional de Luigui Carbajal quien en todo momento veló por el bienestar de Ricky y de sus hijos quienes también se encontraban preocupados por su padre, pues temían lo peor.

Al parecer, este año Ricky Trevitazzo la está pasando un poco mal en cuanto a salud respecta. Primero el dengue y ahora la hinchazón en su cara por su reciente trasplante capilar. Pero, sin duda, donde le va mejor es en el trabajo, ya que promete que habrá más "Skandalo" este 2024.