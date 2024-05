¿Deja el fútbol? Beto Da Silva ingresaría a "El Gran Chef Famosos" como refuerzo de Ivana Yturbe

¿Retiro anticipado? Ivana Yturbe fue anunciada hace unos días como flamante integrante de la octava temporada de "El Gran Chef Famosos". La exchica reality regresa a la televisión luego de varios años y aceptó este nuevo desafío en su vida dispuesta a luchar por alzar la olla dorada al final de la temporada. Para esto, sabe que deberá sortear diversos obstáculos y por ello, ya pensó en quién podría ser su refuerzo de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Beto Da Silva, su esposo, y asegura que sería una buena ayuda para mantenerse en la cocina. ¿Se dará la llegada del futbolista al programa de cocina?

¿Beto Da Silva llegará a "El Gran Chef Famosos" con Ivana Yturbe?

La octava temporada de "El Gran Chef Famosos" arrancó con todo. Hace unos días, mediante sus redes sociales, el reality culinario anunció a sus primeros seis participantes, entre los que destacaron Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe.

Esta será la primera vez que el esposo de Natalie Vértiz salga de América Televisión, mientras que Ivana sumará un nuevo canal a su lista, luego de haber pasado por ATV y el recinto de Pachacamac. Justamente, la modelo ha dado que hablar, ya que ahora se mostrará en una faceta diferente alejada de los flashes y pasarelas, por lo cual, las expectativas de los "chefsitos" son altas.

Respecto a su participación en la octava temporada de "El Gran Chef Famosos", Ivana Yturbe reconoció que será todo un desafío para ella enfrentarse a la cocina. Además, consciente de que en algún momento deberá llevar a algún refuerzo al programa, no dudó en señalar que llevaría a Beto Da Silva, actual jugador de ADT.

"A Beto lo traería porque siento que me divertiría demasiado... A quién nunca... a mi mamá, porque ahí sí se incendia la cocina", señaló Ivana Yturbe, quien tiene fe en que al final de temporada ella alzará la olla dorada.

¿Tiene ventaja?

En otro momento de la entrevista que le hicieron en Latina, Ivana Yturbe también indicó que podría tener cierta ventaja respecto a los demás participantes. La modelo confesó que ella cocina todos los días en su casa para su hija y su esposo, por lo cual, podría partir con algunos puntos a favor respecto a otros participantes.

"Cocino todos los días para Beto y Almudena, así que siento que tengo por ahí una ventaja con algunos con que no cocinan... A Brenda la conozco y sé que no cocina", acotó.

Asimismo, luego de expresar que el plato que mejor prepara es el arroz con pollo, la excompetidora de "Combate" advirtió que le tiene miedo a Javier Masías, quien ya le dio algunos alcances de lo que le espera en la cocina.

"Me ha dado un poco de miedo. Me ha dicho que no me va a tener piedad, que hará que mis días no sean nada lindos, que me va a ser color hormiga...", señaló Ivana Yturbe. ¿Logrará llevar a Beto Da Silva? ¿Alzará la olla dorada a final de temporada? Dudas que se resolverán en las próximas semanas en la cocina más divertida de la televisión peruana.