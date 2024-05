Yahaira Plasencia desmiente a Magaly y revela que sigue en "Al Sexto Día": "No se dejen llevar por la estupidez"

¡Se mandó con todo! Yahaira Plasencia estuvo en el centro de la noticia en las últimas horas, luego de que Magaly Medina revelara que su etapa como conductora de "Al Sexto Día" había terminado. Según la popular "Urraca", el bajo rating obtenido con la conducción de la salsera en el espacio sabatino había sido el principal motivo para que los productores del programa le bajaran el dedo y sería reemplazada por Laura Spoya. Sin embargo, la intérprete de "Cobarde" salió al frente y mediante un video difundido en sus redes sociales decidió arremeter contra la conductora de espectáculos y la desmintió fuerte y claro.

¿Qué había dicho Magaly Medina?

El viernes 24 de mayo, durante la emisión más reciente de 'Magaly TV, la firme', se reveló que Yahaira Plasencia habría filmado su última aparición para Panamericana Televisión. La 'Patrona', como se le conoce en el mundo de la música, inició su carrera en televisión hace apenas unos meses, y ahora parece que deberá despedirse de esta faceta incipiente frente a las cámaras.

"Nadie se había dado cuenta de que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy está grabando su último programa. O sea, le dijeron 'bye, bye' porque no funciona, por eso sale de la tele, porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating... el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron", expresó Magaly Medina durante su programa.

De acuerdo a Magaly Medina, Yahaira Plasencia se despediría de su época como conductora de televisión tras no hacer buenos números en el rating de su programa. ¡Hasta tienen a su reemplazo!

Magaly Medina también mencionó quién ocuparía el puesto de la cantante peruana en la conducción de 'Al sexto día'. Se rumorea que sería la modelo y exreina de belleza Laura Spoya, quien, después de residir durante varios años en México, estaría planeando regresar a la escena del entretenimiento local.

"El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también, pero ¿a quién se le ocurre ponerla como conductora? ¡Qué barbaridad! A esos productores les pagan por hacer experimentos. Ahora han tenido una brillante idea, han llamado a Laura Spoya, quien agarraría la conducción de 'Al sexto día'. Ella es una mujer con más recursos, tiene simpatía, tiene calle... Yo creo que sí lo va a hacer bien", aseguró la 'Urraca', deseándole suerte a Spoya en este nuevo reto.

Yahaira Plasencia arremete con todo

Las declaraciones de la esposa de Alfredo Zambrano rápidamente llegaron a oídos de Yahaira Plasencia, quien no tuvo mejor idea que responderle con todo mediante un video en sus redes sociales.

Mediante sus historias en Instagram, Yahaira Plasencia alentaba a todos sus seguidores a sintonizar "Al Sexto Día". "Hacía esta historia para decirles que no se pierdan 'Al Sexto Día' que tenemos un programón, muy bonito la verdad", comentó inicialmente.

Luego, fiel a su estilo, Yahaira Plasencia envío un contundente mensaje en contra de Magaly Medina, tildándola de hablar "puras estupideces". Incluso, se animó a señalar que no la querían en su canal (ATV).

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad" , sentenció Yahaira Plasencia.

La polémica entre ambas figuras del espectáculo sigue al rojo vivo y no se descarta que este lunes, Magaly Medina le responda con todo a Yahaira Plasencia. A alistar "canchita" para lo que podría ser una nueva guerra mediática.