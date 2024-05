Sofía Franco rompe en llanto al recordar a su padre fallecido: "Lo extraño muchísimo"

¡Emotivo momento en televisión! La querida presentadora Sofía Franco no pudo contener las lágrimas al recordar a su fallecido padre durante una entrevista en el programa "Estás en todas". Franco compartió detalles conmovedores sobre el apoyo incondicional que siempre recibió de su papá, a pesar de que él y su madre tenían una discapacidad auditiva.

Sofía Franco se quiebra al recordar a su papá

La querida presentadora de televisión Sofía Franco no pudo contener las lágrimas al recordar a su fallecido padre durante una entrevista en el programa "Estás en todas". Franco reveló detalles íntimos sobre el apoyo incondicional que siempre recibió de su papá, a pesar de que él y su madre sufrían de una discapacidad auditiva.

En una emotiva entrevista, Sofía Franco habló sobre sus padres y cómo, a pesar de su discapacidad auditiva, siempre la apoyaron en sus sueños. "Mis papis nacieron con el tema de la audición, es una discapacidad auditiva. Crecimos en ese medio, tratándonos de comunicar con amor, pero con el lenguaje de señas, también que era una familia diferente", compartió.

Sofía recordó con mucho cariño cómo su padre la llevó por primera vez a un canal de televisión. "A mi papá lo extraño muchísimo, falleció y ya no está, pero siempre fue unido a mí. Ay, ya me puse mal", dijo entre lágrimas. Contó que su papá siempre estuvo a su lado, apoyándola en cada paso de su carrera.

"Él fue el que me llevó la primera vez a un canal de televisión, así de la manito. Me ayudó a hacer la fila, él estaba emocionado porque, de hecho, estar por primera vez en un canal de televisión me daba un poco de miedo, de qué iba a pasar. Pero nunca me dejaban sola; siempre me acompañaban en estas aventuras", recordó con emoción.

Un apoyo incondicional

Sofía Franco destacó lo mucho que extraña a su padre y cómo él fue una figura fundamental en su vida y carrera. "Me acompañaban todo el tiempo (...) Me cuidaban bastante, pero siempre han sido un soporte para todo lo que yo empecé a hacer desde muy pequeñita", afirmó, agradecida por el apoyo incondicional de sus padres.

Actualmente, Sofía Franco vive en México, un país que le ha brindado nuevas oportunidades para desarrollarse profesionalmente. La presentadora se mudó con su hijo, quien es su principal motivación. Sofía espera seguir creciendo en su carrera y consolidarse en el extranjero, en un mercado televisivo tan competitivo como el mexicano.

Sofía Franco no solo conmovió con su testimonio, sino que también dejó un mensaje de amor y gratitud hacia sus padres, demostrando que, a pesar de las adversidades, el apoyo familiar es crucial para alcanzar nuestros sueños. Su historia es un ejemplo de cómo, con amor y perseverancia, se pueden superar todas las barreras.

La entrevista de Sofía Franco en "Estás en todas" no solo reveló aspectos personales de su vida, sino que también mostró su lado más humano y sensible. Recordar a su padre y compartir su historia con el público ha permitido conocer más a fondo a la mujer detrás de la presentadora, destacando su fortaleza y agradecimiento por el apoyo incondicional de su familia.