Sofía Franco reveló detalles sobre su polémica pelea con Silvia Cornejo: "Me faltó el respeto"

En una entrevista para el segmento 'Historias Verdaderas' del programa 'Estás en Todas', Sofía Franco rememoró la polémica pelea que sostuvo con Silvia Cornejo en su antiguo programa 'Al Aire'. En ese sentido, la recordada presentadora de televisión reveló cómo fue ese encuentro.

Por otro lado, sostuvo qué fue lo que le molestó de la exreina de belleza y si ha pensado en limar asperezas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sofía Franco recuerda su pelea con Silvia Cornejo

Sofía Franco participó recientemente en el segmento 'Historias Verdaderas' del programa 'Estás en Todas', donde compartió detalles íntimos de su vida tanto personal como profesional. Durante la entrevista, la presentadora rubia recordó la polémica disputa que tuvo con Silvia Cornejo en el año 2014.

"Creo que fui buena gente con Silvia Cornejo. Teníamos una amistad de reemplazo y nos veíamos en el trabajo muchísimo, pero sí hubo una falta de respeto de parte de ella porque no aceptó una pregunta que me la pautearon a mí", comentó Franco. La conductora explicó que la pregunta fue acordada previamente, pero Cornejo reaccionó negativamente al ser confrontada en vivo.

En ese sentido, la presentadora confirmó que la disputa con Silvia Cornejo persistió fuera de las cámaras. Durante mucho tiempo, los medios especularon sobre este conflicto, pero ninguna de las partes involucradas había abordado directamente el incidente hasta este momento.

"Cometió una falta de respeto y no se la pude pasar. Entonces, a raíz de eso, existe esta pelea que sí existió. Ella la contó a su manera y yo la cuento como fue", aseguró Franco. Esta declaración confirma que el conflicto fue real y significativo, y que ambas presentadoras tienen diferentes versiones de lo ocurrido.

¿Cómo se llevan actualmente?

Cuando se le preguntó si había alguna oportunidad de reconciliación o si habían abordado el incidente en los años posteriores, Franco respondió de manera directa. "No tenemos nada que hablar con Silvia. Ella tiene sus amistades, su gente. Sin embargo, no somos del mismo grupo, ni círculo, ni frecuentamos ni tenemos nada que ver la una con la otra, así que cada una en su sitio", afirmó Franco. Esto indica que no ha habido acercamiento ni intención de reparar la relación desde el incidente.

Desde el inicio, la relación profesional entre Sofía Franco y Silvia Cornejo ha sido tensa. A pesar de compartir el mismo programa y haber construido una especie de "amistad de circunstancias", las discrepancias personales y laborales eventualmente desembocaron en un conflicto público. La excompañera de Rodrigo González recuerda que, a pesar de haber intentado mantener una relación profesional y amigable, la reacción de Cornejo marcó el punto de ruptura.