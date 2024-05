¡Impactante! Esposa de Erick Elera confiesa grave enfermedad y sus duros efectos

Allison Pastor, la esposa del conocido actor Erick Elera, dejó sorprendidos a sus seguidores el pasado 24 de mayo al confesar que sufre de una enfermedad que había mantenido en secreto hasta ahora. La revelación la hizo a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen y un mensaje que no dejaron indiferente a nadie.

Esposa de Erick Elera muestra los efectos de su enfermedad

Allison Pastor, la esposa del actor Erick Elera, sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente que sufre de una enfermedad que había mantenido en privado. En una emotiva publicación en sus redes sociales, Pastor mostró una imagen acompañada de un mensaje contundente.

Allison Pastor, famosa empresaria y amante del fitness, confesó que padece una afección en la tiroides. A pesar de su imagen siempre activa y saludable, Pastor mostró uno de los síntomas más visibles de su condición: la caída del cabello.

En su mensaje escribió: "Dime si sufres de tiroides, sin decirme que sufres de tiroides. Yo automáticamente", acompañado de una foto donde sostiene un gran mechón de cabello caído.

Allison Pastor muestra los efectos de su enfermedad. (Instagram)

La revelación de Pastor generó una ola de apoyo y mensajes de ánimo de sus seguidores y la comunidad en línea. Muchos elogiaron su valentía por compartir su experiencia personal y le enviaron fuerzas para seguir adelante en su lucha contra la enfermedad.

Allison Pastor es conocida por su dedicación al deporte y la vida saludable. Es dueña de la cadena de gimnasios "Pink Power Gym" y frecuentemente comparte rutinas de ejercicio y consejos de vida sana en sus redes sociales. Sin embargo, esta apariencia saludable contrasta con la realidad de su lucha contra la tiroides.

Un caso similar al de Melissa Paredes

El caso de Allison Pastor recordó a muchos el de Melissa Paredes, quien también reveló hace unos años que sufre de hipotiroidismo. Paredes contó en televisión cómo descubrió su enfermedad y los síntomas que la afectan.

"Fui al ginecólogo a mi chequeo normal y de repente me tocó el cuello y me dijo 'Uy, descarte de tiroides'. No tenía idea de qué era la tiroides, no sabía que era tiroides en sí, había escuchado de la enfermedad, pero no sabía de qué era. Me hice el chequeo y salió que tenía hipotiroidismo", explicó Paredes.

Entre los síntomas que describió Paredes están el aumento de peso, el constante frío y la alteración en sus patrones de sueño. "A mí me pasa que tengo frío casi siempre, hasta en verano tengo frío. Hace dos años, empecé a cambiar, yo era hiperactiva y de repente me daba mucho sueño y quería estar en cama todo el día", detalló la actriz.

Al igual que Paredes, Pastor enfrenta desafíos diarios debido a su condición. El hipotiroidismo es una afección donde la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, lo que afecta significativamente la energía y el metabolismo de quienes la padecen. A pesar de las dificultades, Pastor ha demostrado su fuerza y compromiso al compartir su lucha y recibir el apoyo de su comunidad en línea.

La revelación de Allison Pastor sobre su enfermedad ha tocado el corazón de muchos y ha mostrado la realidad de los desafíos que enfrenta diariamente. A pesar de las dificultades, Pastor sigue siendo un ejemplo de fuerza y dedicación, inspirando a sus seguidores a luchar y no rendirse.