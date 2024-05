Marcelo Tinelli reclama a Milett Figueroa por falta de atención: "No es personal"

¡Momentos tensos! Milett Figueroa sorprendió al compartir un video de una conversación muy sincera con su novio, Marcelo Tinelli. En la grabación, realizada dentro de un auto, el famoso conductor argentino le hizo un reclamo inesperado sobre la atención que ella le presta en su relación. ¿Qué fue lo que pasó?

Marcelo Tinelli reclama falta de atención a Milett Figueroa

Milett Figueroa publicó en sus redes una conversación muy personal con su novio Marcelo Tinelli. En el video, grabado dentro de un auto, Tinelli no dudó en expresar y encarar a Milett sobre la atención que Milett le presta. Milett no dudó en responderle.

Durante la conversación, Marcelo Tinelli expresó sus sentimientos sobre la forma en que Milett lo escucha. Según Tinelli, su novia parece tener problemas para mantener la atención durante sus charlas, lo que lo deja sintiéndose ignorado la mayor parte del tiempo.

Marcelo Tinelli encara a Milett Figueroa. (Instagram)

"Para mí es un déficit de atención, no fue molestia. Tiene un déficit de atención, vos charlas 20 minutos con ella, 2 minutos estás en el aire y 18 minutos te sacó del aire. Vos seguís hablando y ella no registró", dijo Marcelo mientras Milett lo escuchaba atentamente.

¿Cómo respondió Milett a ello?

Lejos de molestarse, Milett Figueroa reaccionó con una sonrisa y mucho humor. Entre risas, admitió que era la primera vez que alguien le hacía notar este comportamiento. Sin embargo, dejó claro que su falta de atención no es personal y que ocurre con cualquier persona, no solo con Tinelli.

"Me está explicando qué me pasa (...) Me pasa a veces pero no es algo personal, es con cualquier persona. Te amo", respondió Milett con ternura. Marcelo, mostrando su afecto, le envió un beso volado.

A pesar del pequeño conflicto, demostraron que su amor está basado en la honestidad y la comprensión mutua. La interacción divertida y cariñosa entre ellos fue muy bien recibida por sus seguidores. Cabe señalar que, Milett y Marcelo han compartido varios momentos con sus seguidores, pero este fue uno de los más auténticos. La pareja sigue mostrando que, a pesar de los pequeños desafíos, su relación es fuerte y está llena de amor y respeto.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan demostrando que su relación es sólida y está basada en la sinceridad y el humor. A pesar de los pequeños conflictos, logran resolverlos con cariño y comprensión, mostrando a sus seguidores que el amor verdadero supera cualquier obstáculo.