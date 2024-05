¡De locos! Una joven afirma identificarse como un perro, dormir en una jaula y tener cuidadores

El caso de una mujer que afirma identificarse como un perro se ha vuelto viral en redes sociales pues es algo inusual de ver hoy en día por lo que diversos usuarios no dudaron en criticar a la joven al despertar esta polémica.

Es un perro

Dormir en una jaula, ser recompensada con galletas para perros o tener cuidadores. Es la fantasía de cualquier cachorro, pero también es el objetivo de Meow Dalyn, una joven streamer con miles de seguidores en redes sociales.

"Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro", explicó la joven a los presentadores del programa de radio australiano. La joven explicó que le gusta dormir en una jaula, hacer sus necesidades al aire libre y ser recompensada con galletas para perros por buen comportamiento.

Con un par de orejas de perro de imitación y un collar, Dalyn se refiere a sí misma como "chica perro" y "e-puppy". La joven explica cómo se ha sumergido completamente en un estilo de vida perruno.

"Tengo mantas y almohadas de colores pastel", añade al describir la jaula en la que duerme todas las noches. "Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", indica.

La joven cuenta con más de 15.000 seguidores en Twitch y más de 11.000 en Instagram. A diario, Dalyn cuenta a sus seguidores sus hábitos de perro, entre los que se incluyen juegos de buscar y roer huesos.

Su pareja es su adiestrador

En el programa, explicó que comenzó a "abrazar" su energía de perro grande después de convertirse en una adulta independiente. "Pensé que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, entonces podría hacer lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!", dijo.

Asimismo, contó que como todo perro ella también tiene adiestradores. "Tengo adiestradores", explica cuando se le pregunta si tiene novio. "Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas", añadió.

La joven explicó que sus tentempiés suelen ser pollo desmenuzado, galletas y cecina. También afirmó que incorpora a su dieta comida para perros de verdad y que a menudo añaden caldo de huesos y otros ingredientes humanos para condimentar las comidas, que de otro modo serían "insípidas".

"Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario animal, casi me hace sentir más humana", explicó. "No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro", concluyó.