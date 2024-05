¡Lo respalda! Yaco Eskenazi apoya a Nicola Porcella tras 'chape' con Flavia Laos: "Son jóvenes y solteros"

Después de que salieran a la luz imágenes que mostraban a Nicola Porcella en una discoteca junto a Flavia Laos, aparentemente besándose, Yaco Eskenazi comentó sobre el asunto. Expresó que ambos son solteros y tienen la libertad de actuar según lo que crean conveniente.

Además, añadió que no veía nada negativo en ello, ya que se conocen desde hace mucho tiempo y hay cariño. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yaco Eskenazi apoya 'chape' de Nicola Porcella

Tras la aparición de imágenes que mostraban a Nicola Porcella en una discoteca con Flavia Laos, donde supuestamente se estaban besando, Yaco Eskenazi fue preguntado al respecto y mencionó que ambos son solteros y tienen la libertad de actuar según consideren apropiado. Además, agregó que no veía nada negativo en ello, ya que se conocen desde hace bastante tiempo.

"No he visto, pero son jóvenes y son solteros, y están en México. Ellos se conocen hace mucho tiempo y creo que siempre se han tenido cariño y respeto como amigos. Yo no he visto el beso, pero bueno, son jóvenes y están solteros, si quieren darse un besito, allá ellos", indicó el nuevo participante de 'El Gran Chef Famosos'.

También mencionó que tiene conversaciones frecuentes con Porcella, quien actualmente es el protagonista de la telenovela mexicana 'Amor sin receta', además de ser presentador en 'Qué Buena Hora', junto a Omar Fierro y Michelle Vieth.

"Me propone a cada rato que vaya a visitarlo, cuando tengo un programa en México, lo obligo a que me dé un espacio", dijo entre risas. "Hablo con él casi interdiario, la verdad que estoy muy contento y orgulloso con todo lo que le está pasando y por cómo está manejando hoy en día su carrera. Cuando tenga un tiempo espero ir a visitarlo, él es muy gracioso", acotó.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre el presunto beso?

Luego de que se difundiera un video en el que aparece cerca de Flavia Laos en una discoteca de México, Nicola Porcella salió a dar su versión de los hechos. Frente a los medios mexicanos, el actor negó haber besado a la actriz y cantante peruana.

"Flavia no me estaba besando, la verdad hasta risa me da. A Flavia yo la quiero muchísimo. Yo dije, tenía que ser mi prensa", indicó el popular Nicola Porcella. "En el video estamos en un antro, estábamos con Wendy (...) Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (...) Si hubo beso, no hubo beso", agregó.