Sofía Franco revela el terrible accidente que sufrió a los 15 años: "Casi pierdo el brazo"

Sofía Franco fue una de las invitadas especiales en Estás en Todas este sábado, donde compartió información detallada acerca de un grave accidente que experimentó durante su adolescencia. Este incidente dejó una profunda huella en su vida, aunque afirma haber logrado superarlo con el tiempo.

Ella contó que todo sucedió cuando salió a pasear en auto con unos amigos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sofía Franco revela que sufrió grave accidente en su adolescencia

La recordada conductora de televisión Sofía Franco estuvo en el set de Estás en Todas este último sábado y contó que sufrió un terrible accidente durante su adolescencia. Y es que, según la narrado por la rubia, todo ocurrió cuando tenía 15 años y estaba en el colegio cuando salió hacia Miraflores con unos amigos para pasear en auto.

"Éramos seis amigos del colegio, fuimos a dar una vuelta y a la hora del retorno, estaba la pista muy mojada, todo húmedo y la velocidad hizo que la persona que manejaba perdiera el control, el carro dio muchas vueltas", narró la conductora de TV.

Sofía Franco se encontraba en el asiento del acompañante con el brazo extendido hacia fuera del vehículo, y lamentablemente sufrió las consecuencias más graves cuando su brazo fue arrastrado a lo largo de la carretera. "Se volteó para mi lado y mi brazo estaba afuera, por toda la Vía Expresa mi bracito se quedó con los tendones salidos que parecían unos fideitos blancos, casi me desmayo, fue una impresión muy fuerte. A nadie le pasó nada, solo fui yo la que salió afectada", contó.

Una dura experiencia

De igual forma, la conductora de televisión sostuvo que perdió mucha piel tras el accidente y que, por ende, se realizó un injerto. "Estuve internada, casi pierdo el brazo. Tengo mi cicatriz", acotó Sofía Franco para el segmento 'Historias Verdaderas' del programa de América Televisión.

A pesar de lo dura que fue esta experiencia para ella, Sofía Franco sostuvo que pudo superarlo con el tiempo. "Al principio sentí que me había cortado mis planes pero con las cirugías se trató de arreglar un poco más y ya lo superé. Siempre uso la manguita larga porque todavía tengo la cicatriz. En Miss Ámbar tenía el pelo largo y con eso me tapaba el brazo, quedé tercera y me adapté a vivir así", concluyó la presentadora de televisión en su entrevista para el magazine Estás en Todas.