¡CONFIRMADO! Melissa Paredes y Anthony Aranda revelaron la fecha de su matrimonio: ¿Cuándo será?

¡TODO LISTO! Uno de los sucesos que marcará el ambiente de "Chollywood" este año será la boda entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. Pese a que el inicio de su relación fue un tanto abrupta, ambos han sabido sobreponerse a las críticas y dichos y ahora están próximos a celebrar la unión de su amor. Las expectativas están por las nubes y los seguidores de la parejita quieren saber cuándo exactamente contraerán nupcias. Para sorpresa de muchos, los bailarines decidieron romper su silencio y confesaron, por primera vez, cuándo será el gran día de su matrimonio.

¿Cuándo se casan Anthony Aranda y Melissa Paredes?

En la más reciente edición de "Mande Quien Mande", Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron los invitados de lujo. Durante el mencionado espacio televisivo, las preguntas sobre su próximo matrimonio caían de maduro y pese a que en un momento se resistieron a revelar la fecha, al final, terminaron cediendo y revelaron cuándo contraerán nupcias.

María Pía Copello, Mario Hart y la "Carlota" empezaron a especular sobre el mes en el cuál sería este gran evento. La parejita descartó septiembre, octubre, noviembre y diciembre por motivos de otras celebraciones, por lo cual, las opciones se reducían a junio, julio y agosto.

Al ser consultados por el último mes en mención, la exactriz de "Al Fondo Hay Sitio" se puso nerviosa y atinó a decir un "no sé, puede ser". Ante la insistencia de los conductores, "Meli" terminó por confirmar el mes en el cuál se casará con su "Activador".

"Agosto. Es ahorita nomás Pía. Ya no falta nada, está a la vuelta de la esquina", confesó emocionada Melissa Paredes. "Yo te dije que iba a ser pronto", añadió Anthony Aranda, dirigiéndose a María Pía Copello.

Asimismo, reveló el día exacto de su matrimonio, señalando que será un día para poder disfrutar cómo ella se merece. "Será un sábado. Hay que disfrutar y pasarla bien, como debe ser", añadió Melissa Paredes.

No habrá maullidos

Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecieron en MQM para hablar sobre su boda, que se celebrará en agosto de este año. Aunque inicialmente tenían otra fecha en mente, decidieron adelantar la ceremonia. "Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo", explicó Anthony Aranda cuando se le preguntó si invitarían a Rodrigo Cuba.

La exintegrante de "Esto es Guerra" apoyó la decisión de su novio, aclarando que no tiene problemas en invitar a su exesposo, pero la boda es para familiares y amigos cercanos. "Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente es amigos cercanos y familia, por ese motivo, no" , dijo la actriz.

Pese a que hace unos días reconoció llevarse mucho mejor que antes con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes decidió respaldar a su prometido Anthony Aranda y descartó por completo que el "Gato" asista a su matrimonio en agosto próximo. ¿Qué otros famosos quedarán fuera?