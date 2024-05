Usuarios se emocionan tras reencuentro de 'Tito' y Pepe' en AFHS: "Amé esa escena"

Sentimientos encontraron provocaron el reciente episodio de la serie peruana exitosa 'Al Fondo Hay Sitio' donde un esperado reencuentro tomo por sorpresa a miles de televidentes que no esperaban volver a ver a 'Tito' y 'Pepe' juntos.

Las redes sociales explotaron con las reacciones de cibernautas quienes aprovecharon en comentar y pedir el regreso de personajes antiguos de la famosa serie como Nicolás, Grace, Nachito entre otros.

Esperado reencuentro

Dos personajes que se han hecho querer durante años desde que la exitosa serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' llegó a la televisión nacional provocaron emoción en miles de televidentes el día de ayer lunes 20 de abril.

Y es que los entrañables amigos 'Pepe' y 'Tito' volvieron a estar juntos en la serie después de haber pasado mucho tiempo separados pues este dúo dinámico ha provocado las risas de muchos peruanos que hasta se identificaron con ellos.

En el capítulo se puede apreciar como 'Pepe' llega a la casa de los González y es el popular 'Juelix' quien le abre la puerta quedándose asombrado de su llegada inesperada, seguidamente la familia sale a su encuentro y se sumergen en incontables abrazos y muestras de cariño.

Sin embargo, todos esperaban la reacción de 'Pepe' quien ha sido no solo su mejor amigo sino también su hermano de aventuras y quienes estuvieron juntos en los buenos y malos momentos.

"¿De verdad eres tú? ¿No estoy soñando? No sabes cuanto te he extrañado hermano", dijo 'Tito' emocionado quien no la pensó dos veces en lanzarse al os brazos de su 'compadre'.

Esta emotiva escena ha dejado miles de comentarios en redes sociales quienes no esperaron esta sorpresa: "Amé esa escena", "Al fin ya se extrañaba a Pepe", "Volvió Pepe, q sigan volviendo los antiguos", "la mejor pareja de amistad que hay en al fondo hay sitio", "Linda pareja de Al fondo hay sitio", fueron algunos de los comentarios.

No se descarta que personajes del pasado vuelvan a escena para deleite de los miles de fans que acompañan a la famosa serie peruana durante muchos años.

Adolfo Chuiman vuelve a las grabaciones de AFHS: "Aquí estamos"

Adolfo Chuiman está de vuelta en las grabaciones de "Al Fondo Hay Sitio" y no podría estar más feliz. El querido actor comparte emocionado su regreso al set y habla sobre la recuperación de su compañera Yvonne Frayssinet, quien recientemente sufrió un accidente.

El retorno de Peter. Adolfo Chuiman, conocido por su papel de Peter en la popular serie "Al Fondo Hay Sitio", ha retomado su trabajo en la serie. "Peter se había ido a Estados Unidos a visitar a su hijo, pero la producción me pidió volver a las grabaciones, y aquí estamos. Ahora estoy leyendo mis guiones para las próximas escenas", contó Chuiman en una entrevista.

Sin planes de retiro. A pesar de su larga trayectoria y edad, Chuiman no piensa en retirarse. "Ya tengo mi edad y no pasa por mi cabeza el retiro todavía. Me siento con ganas y la energía para seguir trabajando, aunque a veces la salud juega una mala pasada, más ahora con el cambio de clima", explicó.

Yvonne Frayssinet, quien se fracturó la clavícula a principios de mes, ya ha regresado al trabajo. Chuiman se mostró muy contento por su recuperación. "Yvonne ya volvió a las grabaciones. A ella la alumbró el Señor, se dio un golpe, pero gracias a Dios ya está grabando con nosotros. Es una mujer de hierro, así nomás nadie la tumba. Nadie está libre de un accidente. Ha grabado conmigo, está como cañón, mañana grabamos varias escenas", mencionó el actor.