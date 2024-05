Paula Arias de Son Tentación revela a sus fans que no estaría bien de salud ¿Qué le pasó?

Paula Arias es una reconocida cantante de salsa, líder de la famosa agrupación femenina Son Tentación. Por medio de sus redes sociales, la artista preocupó a sus fans al revelar que habría pasado por momentos difíciles en su salud.

¿Qué le pasó a Paula Arias?

Son Tentación se ha convertido en una institución de la salsa peruana femenina, de donde han salido grandes artistas que ahora brillan como solistas. Todo aquello realizado por la líder del grupo, Paula Arias, que ahora sigue avanzando con más fuerza para sacara su siguiente álbum musical.

La reconocida artista es una próspera empresaria, trabajadora y madre que lucha cada día para seguir creciendo. Por medio de sus redes sociales, la cantante preocupó a sus fans con un mensaje sobre su salud en las últimas semanas.

"Mi gente bella, hace unas semanas atrás empecé a sentirme muy mal de salud. Me sentía decaída, cansada, cargada, tuve ansiedad, insomnio, dolor de cabeza y dolor muscular. A causa de todo ello, tuve un cuadro de estrés muy fuerte que me descompensó y realmente, me asusté", cuenta la cantante Paula Arias.

Luego, la líder de Son Tentación recomendó a sus seguidores que no descuiden su salud y tomen las precauciones necesarias: "El no dar importancia a nuestra salud nos puede traer graves consecuencias, por eso les recomiendo realizarse un chequeo general cada cierto tiempo para evitar futuras enfermedades".

Mensaje de Paula Arias en redes sociales

Más de Son Tentación

El grupo de Son Tentación se encuentra liderado por Paula Arias y con sus integrantes Mirella Paz, Mariale Salazar, Narda Pumarada, Gretell Sanabia, Sonali Oré. La agrupación de salsa viene preparando el lanzamiento de su próximo álbum musical y más producciones inéditas.

Hace poco, se lanzó el videoclip del tema "Lo Siento Mi Amor" que es interpretado por su vocalista Gretell Sanabia feat. Asmir Young. El público ha recibido con gran cariño este nuevo éxito que ya viene sumando miles de reproducciones en su canal de YouTube.

Este grupo de salsa de mujeres que inició en 2002 y desde entonces, por sus filas han pasado grandes cantantes que se han abierto paso como solistas como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Suu Rabanal, Amy Gutiérrez y Angie Chávez.

Entre sus mayores éxitos musicales están: "Amiga Mía", "Casi Perfecto", "Tu Falta de Querer", "Soltera.com", "Eres Todo en Mi", "Apareciste Tú", "Vagabunda, Borracha y Loca", entre muchos más. La artista Paula Arias sigue avanzando con su grupo en sacar más producciones exitosas para sus fans.