Deyvis Orosco pide el apoyo de sus seguidores para encontrar a pequeña fan: "Ayúdenme mi gente"

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la música peruana, más conocido como 'El Bomboncito de la Cumbia'. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde solicita el apoyo de sus seguidores, para encontrara a una pequeña fan.

¡Busca a una pequeña fan!

El cantante Deyvis Orosco es un artista de gran renombre en la cumbia peruana. Además, es un próspero empresario de la música, compositor y productor musical. Desde joven decidió continuar con el legado de su padre Johnny Orosco y el Grupo Néctar.

En cada una de sus presentaciones, el cantante de cumbia siempre hace gozar a todos los asistentes con sus temas. Cada show luce completamente lleno porque el público lo sigue con mucho cariño y cuenta con muchos fanáticos entre grandes y pequeños.

Por medio de su red social de TikTok, Deyvis Orosco compartió un video que fue grabado en su presentación en el Mega Plaza de Independencia. En la publicación menciona: "Mi gente de TIkTok! Ayúdenme a encontrar a esta pequeña. Es una gran fan que canta con el corazón. Hagan lo suyo".

La pequeña que aparece en el video cantaba a todo pulmón la canción "Gotitas".

"Que bella iniciativa...a compartir para que pueda encontrarla", "Va a estar feliz la nena de verlo en persona a Deyvis", "Que linda ayuden a compartir para que pueda conocer a Deyvis y después cuelgue el video seria lindo verlos juntos", "Comparten para que la niña pueda cantar con Deyvis Orosco se ve que le gusta la música de Deyvis", "Una verdadera fan, tan linda", fueron algunos de los comentarios.

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.

Este año, Deyvis Orosco viene preparando con un canal su serie biográfica donde contará su vida y la de su padre, luego del trágico accidente automovilístico que sufrió todo el Grupo Néctar. Además, el cantante viene preparando un gran concierto en homenaje a su padre, donde contará con inteligencia artificial para cantar junto a él.