Daniela Darcourt revela su nuevo tema "La Última Canción" junto al cubano Lenier: "Estoy segura que les gustará"

Daniela Darcourt es una querida cantante de la salsa peruana y ha trabajado con artistas internacionales, llevando su música a más países. Ahora, la joven anunció el tercer tema e su próximo álbum titulado "La Última Canción" junto al cantante cubano Lenier.

¡Un nuevo tema de 'Renacer'!

La cantante Daniela Darcourt ha comentado en muchas ocasiones el gran trabajo que ha venido realizando en su siguiente álbum musical. Este disco, reúne a muchos artistas internacionales en sus ocho canciones propias. Darcourt ya estrenó dos temas en que realizó junto a Noel Schakris y Motiff. Ahora, presenta la siguiente producción musical junto al cubano Lenier.

"Lenier que es con quien tengo esta colaboración porque no podía ser nadie más que él. Me dice: 'Amiga, espérate un momentito porque tengo una cosa ahí, acabo de venir del baño y tengo una cosa ahí' y me dice: 'Agarro mi guitarra con un par de copas en mi habitación'", cuenta Daniela Darcourt en un video publicado en sus redes sociales.

Luego, la peruana se expresó el respeto y cariño que tiene por el cubano: "Siento que tenía que ser una voz fuerte la que me acompañe, tenía que ser una voz con carácter también y quien mejor que Lenier, que viene de una isla maravillosa que es Cuba. Él siendo un digno representante de toda la Cuba llena de talento".

Además, compartió una parte de la letra del tema "La Última Canción" y que incluye a la bandera peruana: "Que bonito es decir 'rojo sangre corre por mis venas y mi alma es blanca como perla, los colores de éste amor son mi bandera' Es Perú y los llevo a donde vaya".

El tema es el número tres de su álbum 'Renacer'. Daniela Darcourt comenta que es una joya inesperada y se encuentra segura que gustará mucho a sus fans. Finalmente, agradece el arte y cariño para crear más música. "Te quiero y me quedo corta, asere", dijo.

¡Gran estreno de su álbum!

Darcourt anunció en sus redes sociales, que el disco 'Renacer' se estará estrenando el próximo viernes 24 de mayo en todas las plataformas digitales. Antes de que estrene oficialmente, se irá revelando a los artistas que colaboran con la peruana en su álbum.

Los temas que incluyen 'Renacer' son: "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con un artista de Panamá, "Solo Es Una Amiga" con un cantante peruano, "Cada Vez Que Te Veo" con un artista de Puerto Rico y finalmente, "Cobarde" con un cantante de Colombia.

Además, Daniela Darcourt prepara una gran presentación en Lima para todos sus fanáticos y para cantar en vivo por primera vez todas las canciones de su álbum 'Renacer'. No queda duda, que este disco será un gran paso para la cantante, como fue el anterior que la llevó a ser nominada en los Premios Latin Grammy.