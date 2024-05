¡Derrochan amor! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasan romántico fin de semana juntos

La relación entre el empresario Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa estuvo rodeada de rumores sobre una posible ruptura recientemente. No obstante, la pareja decidió demostrar en sus redes sociales que su amor sigue más fuerte que nunca, viajando juntos a Punta del Este, Uruguay, donde el presentador posee una mansión.

En ese sentido, ambos dejan en claro que su relación se mantiene bastante sólida a pesar de las especulaciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pasan romántico fin de semana

Luego de confirmar que su relación marcha a la perfección, Marcelo Tinelli llevó a la exconcursante de 'El Gran Chef: Famosos' a su residencia en Uruguay para disfrutar de un fin de semana romántico.

En su cuenta de Instagram, la pareja compartió imágenes de ellos tomando el sol durante el día y disfrutando de cenas románticas por la noche. El empresario también publicó una foto de Milett descansando en un camastro mientras él disfrutaba de un mate.

"Estoy en pareja, estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta sigue redundando en tu programa (...) Yo estoy con Milett. ¿Cuál es el problema? Si yo digo que sí Yanina me dice, no, no te creo, Ángel también entonces, ¿qué hago?", expresó el empresario hace unas semanas al defender su relación.

¿Milett Figueroa se quedará a vivir en Argentina?

Según el experimentado periodista Luis Papelito Cáceres, la reconocida modelo Milett Figueroa estaría contemplando la posibilidad de dejar Perú para establecerse en Argentina y así iniciar una carrera en la actuación en el extranjero.

Cáceres señaló que Milett tiene una gran pasión por la actuación y está abierta a nuevas oportunidades, a pesar de la situación económica actual en el país. Además, destacó que la artista recibe constantemente propuestas para sesiones fotográficas. Así, parece que la modelo está lista para dar un paso significativo en su carrera artística y explorar nuevos horizontes en Argentina.

Asimismo, se ha revelado que Marcelo Tinelli podría estar planeando ofrecerle a la peruana un programa de televisión, lo que aumentaría sus oportunidades en el país vecino. "(¿Milett va a trabajar en algún proyecto de América?) Milett puede ser que en algún programa esté, no quiero adelantar nada, pero sí, me gusta para hacer algo que tengo pensado. Sí, sí, le puede ir muy bien ahí", respondió el presentador de televisión sobre el tema.

Incluso, para sorpresa de muchos, el presentador Marcelo Tinelli reveló que se encuentra trabajando en algunos programas que podrían salir después de la primera mitad de este año. "Estoy feliz de trabajar en América, preparando el nuevo programa para la segunda mitad del año, preparando un montón de proyectos también", acotó el argentino.