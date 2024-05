Melissa Klug revela qué pasó con Jesús Barco cuando terminaron su relación: "Fue una falta de respeto"

Melissa Klug mencionó por primera vez lo sucedido entre ella y Jesús Barco, lo cual llevó a la empresaria a comunicar en enero de este año que su relación con el futbolista había llegado a su fin. Recordemos que en aquel mes se especulaba sobre una presunta infidelidad de parte del futbolista.

No obstante, ahora la 'Blanca de Chucuito' reveló lo que realmente pasó en ese momento cuando decidió terminar su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug revela qué fue lo que pasó con Jesús Barco

La popular 'Blanca de Chucuito' estuvo en el set de América Hoy y habló por primera vez de lo que pasó en su relación con Jesús Barco durante enero de este año. Según lo que relató Melissa Klug, un persona que trabajaría en prensa le informó que algo estaba sucediendo con Jesús Barco. No obstante, la chalaca remarcó que no se trató de una infidelidad.

"Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas, llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto", sostuvo Melissa Klug.

De igual forma, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que no encontró ningún mensaje o chat comprometedor de su pareja y, luego de conversarlo, decidieron darse otra oportunidad en su relación. "No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona", remarcó.

Ante ello, Janet Barboza dice que "lo sembraron", a lo que Melissa Klug asciente y confirma que quisieron afectar a su pareja.

Fastidiada con Abel Lobatón

Por otro lado, durante su participación en América Hoy, Melissa Klug respondió a las recientes declaraciones de su expareja Abel Lobatón en su entrevista con el Flaco Granda. Recordemos que en dicha conversación, el exfutbolista afirmó que Melissa Klug se hizo conocida en los medios gracias a él.

"Responderle ahorita a Abel, ¿para qué? Que él siga hablando lo que quiera", afirmó Melissa Klug, dejando claro que no está interesada en entrar en una disputa pública con su expareja. No obstante, sí desaprobó que Abel Lobatón haya confesado que le advirtió a Bryan Torres sobre el comportamiento de su hija Samahara Lobatón, a quien calificó de "loca".

"Felizmente que es su padre, porque salir a hablar cosas privadas, y yo que soy su madre nunca he salido a hablar cosas de ella y todo lo que he hablado ha sido en cuatro paredes. Eso [que le advirtió a Bryan Torres sobre Samahara]" no tendría por qué decirlo y menos en una entrevista", añadió Melissa Klug.