Brenda Matos, actriz de 'Al Fondo hay Sitio', nerviosa tras delicada cirugía: "Ya puedo ver"

La actriz e influencer Brenda Matos ha ganado el afecto de muchas personas desde que interpretó a Kimberly en 'Al Fondo Hay Sitio', lo que ha generado un interés continuo por sus actividades entre sus fieles seguidores. En ese sentido, recientemente, la actriz reveló que se sometería a una delicada operación.

Ahora, la querida influencer reaparece para dar mayores detalles de su intervención quirúrgica revelando que estuvo bastante nerviosa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brenda Matos nerviosa tras su delicada operación

En los últimos días, Brenda Matos compartió que tuvo que pasar por una cirugía para corregir problemas de visión relacionados con la miopía y el astigmatismo. Aunque se sentía nerviosa antes de entrar al quirófano, la joven carismática mantuvo una actitud positiva y una sonrisa en todo momento.

Brenda Matos tras su operación

En uno de los videos que publicó en Instagram, se puede escuchar a Matos expresando el proceso que pasó: "Me voy a operar de los ojos porque tengo miopía y astigmatismo, dicen que la cirugía dura tres minutos y estoy nerviosa, pero deséenme suerte. Ya les contaré cómo me va", sostuvo la actriz en sus redes sociales.

Para alegría de sus seguidores, Matos salió exitosamente de la cirugía. La actriz anunció el viernes que los médicos le han dado permiso para volver a sus actividades habituales sin contratiempos. "Primer día después de mi cirugía de ojos y ya puedo ver. Acabo de salir de mi primer control y el doctor me ha dicho que haga mi vida con normalidad", expresó Brenda Matos.

Reveló que le fueron infiel en el pasado

Brenda Matos compartió su confesión más honesta en un reciente episodio de un podcast conducido por Ximena Dávila, "En kn están". En la entrevista, reveló que fue víctima de infidelidad, una experiencia que la devastó por completo y la dejó destrozada.

Además, la joven actriz reveló que se tomó venganza al hacer un TikTok donde revelaba quién fue la persona que traicionó su confianza y no fue fiel durante su relación. "A mí también me hicieron recontra cachuda. Me hicieron trizas", contó la figura de 'Al fondo hay sitio'. A ello, Ximena Dávila contó haberla visto enamorada. "Me recuerdo haberla visto súper ilusionada", dijo la periodista.

Seguidamente, Brenda Matos contó todo lo que pasó tras enterarse que le fueron infiel en la relación. "La pasé fatal. Estaba destruida. Comenzaba a llorar. Me encerré en mi casa. Mis amigos empezaron a buscar vuelos y no había ni uno porque si había, me habría ido de tu lado, estúpido", añadió, para luego finalizar diciendo: "Yo me encargue de contarlo a todo el mundo", sostuvo la querida actriz.