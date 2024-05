¡No dejó huella! Patricio Quiñones minimiza relación que tuvo con Milett Figueroa: "No fue la más importante"

¡No le digas! Milett Figueroa vive uno de sus mejores momentos en su vida artística al lado de Marcelo Tinelli en Argentina. Sin embargo, como el pasado no perdona, en diversas ocasiones diversos cibernautas no dudan en recordarle sus relaciones anteriores o incluso su famoso "affaire" con Guty Carrera. Una de sus parejas más mediáticas fue Patricio Quiñones, con quien hizo dúo en "El gran show" de Gisela Valcárcel. Justamente, el bailarín profesional recientemente ofreció una entrevista y sorprendió al minimizar el romance que mantuvo con la modelo peruana indicando que no fue su relación más importante.

Patricio Quiñones minimiza relación con Milett Figueroa

En una reciente entrevista ofrecida al canal de YouTube de Carlos Orozco, Patricio Quiñones sorprendió al dar pormenores de su vida artística, sentimental y mucho más. Una de sus relaciones más mediáticas fue la que mantuvo con Milett Figueroa y por ello, no se perdió la oportunidad de preguntarle por su pasado.

Este romance estuvo envuelto en la polémica en su momento, ya que, al parecer, Martha Valcárcel, la madre de Milett Figueroa, nunca estuvo de acuerdo con la relación. Respecto al amor que en un momento tuvo por la modelo peruana, señaló que no le molesta recordar su pasado, sin embargo, prefiere evitarlo para no causar problemas en la otra parte.

"¿Si mi única pareja mediática ha sido Milett? Sí, de ahí no he tenido otra mediática. ¿Si he salido con otra mediática? Sí. A mí no me incomoda comentar lo que pasó, pero puedo hablar y causar molestias en la otra persona" , expresó.

Además, sorprendió al minimizar su relación con Milett Figueroa y reveló que no fue su relación más importante. Sobre este tema, detalló cuál fue la relación que sí le marcó la vida y hasta el momento, lo recuerda con mucho cariño.

"La última relación (mediática) fue esa (con Milett) y después tuve una relación en Estados Unidos, que fue mi última relación. Yo entiendo que mucha gente me conoció por eso (por su relación con Milett), pero la última relación que tuve fue la más importante de mi vida", subrayó.

Detalles de su relación más importante

Esta relación con una mujer de Estados Unidos fue la que más marcó su vida a Patricio Quiñones. Para el exparticipante de "El Gran Show" de Gisela Valcárcel, el hecho de haber estado con una madre de familia fue una experiencia única, la cual, hasta el momento lo marcó.

"No solo por eso sino que ella tenía una hijita y me enamoré de ella. Yo vivía con ella y la conocí a la bebé cuando tenía un año y medio. Me sentí papá. Era mi hija y cuando me la quitan fue un dolor... Nunca me había enamorado tanto como fue de esa bebé. Es un amor diferente, un amor filial", subrayó.

"Me encariñé de la bebé y me salió mi instinto paternal. En mi sentir, ella era mi hija y era la familia que quería. Ya me había proyectado. Yo tenía esa idea, compartíamos mucho juntos. Yo llegaba a la casa y no importaba más. Había veces que ensayaba hasta tarde y la bebé se levantaba a las 5 y media de la mañana y me preguntaba si podría con eso. Y era lo que quería", contó en su momento, dejando de lado a Milett Figueroa, minimizando su relación.