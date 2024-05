¡Fuerte y claro! Mamá de Milett Figueroa sobre relación de su hija con Tinelli: "Es la novia, no la esposa"

¡Lo contó todo! Martha Valcárcel estuvo "desaparecida" mientras los rumores de una separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se hacían más fuertes. Sin embargo, luego de la aparente "tormenta", la progenitora de la modelo peruana reapareció y ahora defendió la relación de su hija con el argentino. Por ello, explicó los motivos y razones para que su hija no haya estado junto al conductor gaucho en su cumpleaños y señaló, contundentemente, que la bailarina no necesita estar "pegada como chicle" con su pareja, ya que no es su esposa, sino su novia.

Mamá de Milett Figueroa defiende relación de su hija

Muchos rumores se desataron en torno a la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli hace algunas semanas. Según medios argentinos, todo apuntaba a que ambos habían puesto punto final a su romance, más aún porque la peruana no visitó al conductor argentino por su cumpleaños.

Todo esto iba siendo alimentado por Yanina Latorre, quien hasta hace poco sostuvo que la relación entre la peruana y el argentino no iba más. Sin embargo, tras todos estos comentarios negativos, reapareció Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, quien habló recientemente sobre la ausencia de su hija en el cumpleaños del gaucho.

Entre otras cosas, Doña Marthita dejó en claro que su hija es muy respetuosa de los espacios de su pareja. Además, declaró que no son ni convivientes ni esposos, como para estar juntos de un lado a otro.

"Hay que ser bien ubicada, una cosa es ser la esposa, otra cosa es la conviviente (feo término) y otra la novia. Mi hija no es conviviente de nadie, nunca lo fue. No es la esposa, es la novia, cada uno tiene su espacio y hay que respetar el espacio de cada uno. No es que la abandone o no la lleve o tienes que estar pegada como un chicle con la persona, cada uno tiene su tiempo y espacio", explicó Martha Valcárcel.

Asimismo, descartó tajantemente que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli hayan tenido siquiera una pelea. Según contó Martha Valcárcel para las cámaras de "América Hoy", hasta el momento, la relación marcha mejor que nunca. "Él nunca dijo que han terminado y nunca hubo ningún problema si no que las palabras las malinterpretan... jamás tuvieron ningún problema, jamás tuvieron problemas hasta ahora gracias a Dios", acotó.

Agradecida con su yerno

Los ataques contra Milett Figueroa y Marcelo Tinelli eran cada día más intensos. Desde Argentina, Yanina Latorre informaba que ambos estaban sumergidos en una crisis, por lo cual, le daba poco tiempo al romance.

Ante todos estos comentarios, muchos se preguntaban el por qué Marcelo Tinelli no defendía su relación y mucho menos a Milett Figueroa, a quien incluso llamaron "trepadora". Tras todo este revuelo, el argentino decidió salir al frente y pidió respeto por su pareja y por la televisión peruana en general.

Por ello, Martha Valcárcel se mostró muy agradecida con su yerno e indicó que, una figura de su talla mundial, solo necesita hacerse respetar una vez y con eso basta. "Cuando las personas ya son conocidas mundialmente como es esa persona (Marcelo Tinelli) no puede estar saliendo todos los días aclarar, aclarar y hacer respetar, una sola vez calla la boca y punto", expresó.