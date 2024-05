¡Qué fuerte! Paco Bazán revela que recibe 'packs' de mujeres tras anunciar castidad: "Desnudas en videos"

Durante su aparición en el programa de Magaly Medina, Paco Bazán causó asombro al compartir que, desde que anunció que vive en castidad, ha recibido numerosos envíos de fotos y videos íntimos de chicas. Aunque ha notado un aumento en la cantidad de estos mensajes, el conductor de televisión se mantiene firme en su fe.

Recordemos que el periodista deportivo reveló que vive en castidad desde que se separó de su esposa y a quien busca recuperar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán revela que recibe packs

El periodista deportivo y conductor de televisión en ATV estuvo en el programa de Magaly Medina y confesó algo que llamó la atención de todos los televidentes. Y es que Paco Bazán reveló que luego de anunciar su castidad ha recibido todo tipo de contenido 'hot' por parte de sus seguidoras.

En otras palabras, el conductor de televisión detalló que muchas mujeres le han enviado su 'pack' desde que anunció que se mantiene en castidad. Ante ello, él dejó en claro que se mantendrá casto hasta recuperar a su esposa de quien se separó hace algunos años.

"Desde que anuncié que vivo en castidad han pasado cosas increíbles si antes no me miraban de pronto empezaron a llegar packs a Instagram (están) desnudas, en videos", sostuvo Paco Bazán.

A pesar de haber pasado casi dos años sin actividad sexual, Paco Bazán hizo hincapié en que sigue manteniendo su compromiso con Dios y no tiene intenciones de cambiar su postura. "Delete, eliminar", sentenció el periodista deportivo.

Busca recuperar a su esposa

Durante varios meses, el presentador deportivo Paco Bazán ha mostrado públicamente su deseo de reconciliarse con su esposa Janice, con quien tiene una relación que se remonta a su juventud. En su intento por reconquistarla, ha decidido comprometerse con la castidad y ha fortalecido su conexión con la espiritualidad.

"Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos", expresó el periodista.

"Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado... Si me daban una pistola, yo me disparaba (...) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme", reveló el popular Paco Bazán.