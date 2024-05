Ely Yutronic 'parcha' a Magaly Medina por recordar su pasado como anfitriona: "Me siento orgullosa"

Después de que Magaly Medina mostrara imágenes del pasado de Ely Yutronic como chica reality, modelo e incluso bailando en un tubo en un programa de televisión, la periodista decidió responder. En ese sentido, la comunicadora resaltó que había estado trabajando desde los 17 años para alcanzar su sueño.

Además, parchó a la Urraca al no avergonzarse de su pasado como anfitriona. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ely Yutronic 'parcha' a Magaly Medina

Recientemente, Magaly Medina mostró imágenes del pasado de Ely Yutronic como anfitriona, chica reality y modelo. No obstante, lejos de sentirse avergonzada, la periodista sostuvo que se siente orgullosa de lo que realizó, pues afirma que ella trabaja desde los 17 años.

"Desde muy jovencita, trabajo desde los 17 años, siempre tuve los deseos y las ganas de comunicar. Fui anfritriona, fui modelo y con eso pude ahorrar e ir a Madrid a estudiar periodismo que era mi anhelo", sostuvo Ely Yutronic en su noticiero.

La periodista chilena destacó su experiencia laboral como periodista en España y Colombia, y explicó cómo llegó al Perú, un país que considera su segunda patria y al que está agradecida por todas las oportunidades que le ha brindado.

"Me siento tan agradecida con ustedes, no se lo pueden imaginar y mi familia también. Durante estos 5 años, quienes me conocen, saben que he trabajado como reportera, como periodista y conductora de noticias. Trabajé en pandemia, protestas, ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por merito y por trabajo", manifestó la periodista.

"No tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido (...) Nadie es perfecto y todos los seremos humanos crecemos y mejoramos", concluyó.

¿Qué dijo sobre Paco Bazán?

Tras los rumores de una presunta relación entre Paco Bazán y Ely Yutronic, la periodista decidió aclarar las cosas y reveló que mantiene una buena relación de colegas con su compañero de trabajo. "Paco es un buen compañero, lo respeto mucho en el marco de una relación profesional, nos llevamos bien y eso le gusta al público, porque cerramos el noticiero con un toque de optimismo, una sonrisa sincera", reveló.

"Siempre hay personas especiales en mi vida, pero hoy estoy concentrada en mi crecimiento laboral. Entre nosotros no hay nada más que una buena relación profesional que traspasa las pantallas, es un colega al cual respeto mucho", expresó Ely Yutronic descartando tener una relación con el periodista deportivo.