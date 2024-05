¡Rompió su silencio! Alejandra Baigorria responde a declaraciones de su madre

Alejandra Baigorria finalmente rompió su silencio tras la reciente publicación de su madre Verónica Alcalá quién usó sus redes sociales para mostrar su descontento con sus hijos.

La ex chica reality no fue ajena a esta polémica familiar y decidió ponerle punto final a escándalos que podrían manchar su carrera en televisión.

Ni quiere problemas

Alejandra Baigorria finalmente habló sobre el escándalo que originó su madre Verónica Alcalá quién hace algunos días hizo una publicación en sus redes sociales donde afirmaba que sus hijos se han desentendido totalmente de ella y que ahora le toca afrontar sus problemas sin el apoyo de ellos.

Es por ello que el programa de América espectáculos cuestionó a la empresaria sobre la situación familiar que estaría pasando con su madre por lo que la modelo no dudó en aclarar el tema debido a las críticas que ha recibido su progenitora.

"Ante todo ella es mi mamá y respeto eso, es un tema personal que no quiero hablar", dijo la popular "Gringa de Gamarra".

Y es que Alejandra nunca se ha caracterizado por estar envuelta en escándalos mediáticos por lo que prefirió no ahondar en el tema y mantenerse al margen ya que después de todo es su madre y mantiene un respeto por ella.

Cabe resaltar que esta no sería la primera vez que Verónica Alcalá protagoniza algún tipo de incidente relacionado a sus hijos.

Alejandra Baigorria en todo momento siempre se ha mostrado ser transparente y una hija agradecida con sus padres.

Es por ello que diversos personajes de la farándula apoyaron a la pareja de Said Palao quien hasta el día de hoy se esfuerza por salir adelante y seguir construyendo un futuro con el fruto de su trabajo.

Usuarios critican a mamá de Alejandra Baigorria tras mensajes contra sus hijos

En horas de la tarde del último lunes 6 de mayo, Verónica Alcalá remeció el ambiente de la farándula con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. En estos posts en la mencionada red social, la madre de Alejandra Baigorria arremetió en contra de la propia "Gringa de Gamarra" y sus demás hijos, asegurando que la han dejado sola "una vez más".

El primero de los mensajes vino acompañado de un video en el cual muestra a su madre, quien ha estado hospitalizada debido a su delicado estado de salud. Ante esto, Verónica Alcalá deja entrever que ninguno de sus hijos se ha hecho presente para velar por la salud de su abuela.

"Te amo mami, ya estás lista para pasar un maravilloso Día de la Madre. Gracias a la Virgen María que siempre estuvo a tu costado. Tú y yo lo sabemos, te amo mamá", publicó la mamá de Alejandra Baigorria.

Eso no es todo, porque horas después empezaron los ataques directo en contra de sus hijos. Verónica Alcalá publicó una serie de videos de una camioneta, la cual se encontraba en reparación para luego pasar a ser vendida. En estos videos, la mamá de la prometida de Said Palao atacó a sus "herederos" y aseguró que la han dejado completamente sola.

"Una mujer que brilla, una mujer que lucha, una mujer que llora sola se aguanta, pero va para adelante. Para adelante, nada nos detendrá mujeres a pesar de que me la pasé teniendo hijos. Son cinco, pero no importa. No esperes nada de nadie nunca, amén", agregó Verónica Alcalá.