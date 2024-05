Janet Barboza pasará sola el Día de la Madre: Conductora revela la emotiva razón

La conductora de "América Hoy", Janet Barboza, conocida como 'Rulitos' o 'Retoquitos', ha compartido algo muy personal con sus fans: este Día de la Madre la encontrará sola, sin la compañía de su hija ni su madre. A pesar de la tristeza que esto podría sugerir, Janet ha expresado que está acostumbrada y encuentra consuelo en otras formas de conexión.

Janet Barboza la pasará sola el Día de la Madre

Janet Barboza, la conductora del programa "América Hoy", ha sorprendido a sus seguidores al revelar que este Día de la Madre será uno inusual para ella, pues lo pasará sola, sin la presencia física de su hija ni de su madre. Sin embargo, Janet no se deja abatir por la soledad y ya tiene planes para mantenerse conectada con sus seres queridos.

"Mi hija está estudiando, está afuera. Voy a estar hablando con mi hija y mi mamá, vía WhatsApp, mediante videollamada", compartió Janet durante una reciente emisión de su programa. Aunque la situación podría parecer triste para muchos, Janet ha expresado que se siente conforme y hasta afortunada por la tecnología que le permite mantenerse cerca de su familia a pesar de la distancia.

El Día de la Madre, que se celebra este domingo 12 de mayo, es un momento especial para muchas familias, pero para Janet, este año será diferente. A pesar de estar acostumbrada a la soledad en fechas tan señaladas, la conductora de televisión no pierde su característico optimismo. "No me entristece porque mi hija se está preparando, está estudiando y será una mujer próspera, mi mamá está bien, gracias a Dios", explicó con un tono lleno de orgullo y esperanza.

Janet incluso espera una pequeña sorpresa del padre de su hija, Nilver Huárac, como gesto de amor en este día tan especial. "Espero me prepare algo, una sorpresa", mencionó sonriendo, demostrando que el amor y el cariño pueden manifestarse de muchas maneras.

Hija de Janet lejos por estudios

Durante la charla, Janet también aprovechó para dar detalles sobre los estudios de su hija Antonella, quien se encuentra en Europa. "Antonella es profesional en comunicación empresarial. Ahora estudia una maestría en planificación de negocios", informó la orgullosa madre. Además, no solo está dedicada a sus estudios, sino que también está trabajando. "Trabaja para una de las empresas más importantes en ventas de software de Europa", añadió Janet, destacando el éxito y la independencia de su hija.

Esta no es la primera vez que Janet comparte aspectos de su vida personal con el público. A menudo, utiliza su plataforma para conectar con sus seguidores de una manera muy abierta y sincera. Su decisión de mantener su vida privada en parte oculta no quita que, de vez en cuando, ofrezca estas perlas de su vida personal, lo que la hace aún más querida entre sus fans.

Janet Barboza es un ejemplo de cómo se puede enfrentar la soledad y la distancia con una actitud positiva y constructiva. Este Día de la Madre, aunque físicamente esté sola, el amor y la conexión emocional con su familia estarán más presentes que nunca, mostrando que la distancia física no es impedimento para celebrar y sentirse cerca de quienes más amamos.