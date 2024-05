¿Alondra García Miró se casará con su novio Francisco Alister?: "Estoy muy contenta"

En el mundo del espectáculo, Alondra García Miró ha sido el centro de atención últimamente, no solo por su exitosa carrera como modelo, sino también por su vida amorosa con el empresario Francisco Alister. La pareja, que recientemente disfrutó de una escapada romántica a Cusco, ha despertado especulaciones sobre posibles campanas de boda.

Alondra García Miró más feliz que nunca

En medio de una oleada de especulaciones sobre su vida amorosa y planes futuros, la querida modelo Alondra García Miró ha salido al paso para poner las cosas claras. En una reciente interacción con la prensa, Alondra habló sobre su actual relación con el empresario Francisco Alister y respondió a las preguntas sobre una posible boda.

Alondra, siempre radiante, aprovechó su aparición pública durante la presentación de un nuevo perfume para compartir detalles sobre su estado emocional y su relación. Con una sonrisa que no podía ocultar, describió su felicidad actual, diciendo: "Bien, súper bien, súper contenta, súper agradecida, súper bendecida, la verdad que muy bien". Estas palabras resonaron con sus seguidores, dejando claro que se encuentra en una etapa plena de su vida.

Además, la modelo habló sobre su reciente viaje a Cusco con Alister, una experiencia que describió como mágica. "Hermoso, la verdad que tenemos un país tan maravilloso y eso que ya he ido a Cusco otras veces, pero cada vez que regreso me vuelvo a emocionar como si fuese la primera vez", comentó entusiasmada. Al ser preguntada sobre si a su pareja le había gustado Cusco, no dudó en afirmar que a Francisco le había encantado, demostrando que comparten un fuerte lazo y disfrutan de su tiempo juntos.

¿Alondra se casará con Francisco Alister?

Cuando la conversación giró hacia el tema del matrimonio, Alondra decidió mantener cierta discreción, aunque sin dejar de compartir su estado de felicidad. "Mira, no voy a hablar tanto del tema, porque yo igual siempre les digo que voy a mantenerlo en privado, pero bien, todo bien la verdad, contenta de corazón", explicó, manteniendo un balance entre su vida pública y privada.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si Alister es el candidato ideal para matrimonio, Alondra optó por poner un límite amablemente, "Ya no voy a responder más del tema, pero lo único que te puedo decir es que estoy muy bien, estoy muy contenta".

Este intercambio con la prensa deja entrever que, aunque Alondra García Miró está disfrutando de una relación sólida y feliz con Francisco Alister, prefiere mantener los detalles más íntimos de su vida personal en privado. Sus declaraciones son un recordatorio de que, a pesar del interés público, hay aspectos que prefiere reservar solo para ella y su círculo cercano. Mientras tanto, sus fans pueden estar seguros de que Alondra está viviendo un momento dulce y pleno, sin prisa por adelantar etapas en su vida personal.