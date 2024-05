¡Tierna foto! Samahara Lobatón muestra por primera vez su pancita de embarazo

La exchica reality Samahara Lobatón ha emocionado a sus seguidores al compartir por primera vez una foto de su 'pancita' de embarazo. La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a Samahara junto a su hija mayor en un parque de Tampa, Florida.

Samahara Lobatón muestra por primera vez su pancita

La popular Samahara Lobatón, conocida por su participación en realities, ha sorprendido a todos al compartir por primera vez una foto de su 'pancita' de embarazo. La imagen, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra a Samahara junto a su hija mayor disfrutando de un día en el parque en Tampa, Florida.

Samahara compartió esta tierna foto en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje "Mis (emoji de corazón)". La imagen muestra a la futura mamá muy contenta, cargando a su hija y luciendo su barriguita de embarazo. Sus seguidores no tardaron en llenarla de mensajes de cariño y felicitaciones.

El embarazo de Samahara es fruto de su relación con Bryan Torres. Según el cantante, la influencer tiene cuatro meses de embarazo, aunque aún no saben el sexo del bebé. "Reconozco que no estábamos bien, pero fue planeado", comentó Bryan en una entrevista reciente. A pesar de que su relación romántica ha terminado, ambos se mantienen en contacto por el bienestar del hijo que están esperando.

Una relación complicada

La relación entre Samahara y Bryan ha sido bastante polémica. Recientemente, se les vio envueltos en un escándalo cuando Samahara lanzó las pertenencias de Bryan por la ventana de su casa. Tras este incidente, Bryan confirmó en el programa de Magaly Medina que ya no son pareja y que ahora están enfocados en ser buenos padres. "Ella me dijo: 'Perdóname'. Pero esto ya no iba más. Le dije que seamos conscientes de todo lo que hemos provocado", explicó Bryan.

Samahara ha utilizado sus redes sociales para compartir sus sentimientos sobre su situación actual. En un mensaje reciente, reveló que el embarazo le ayudó a ver las cosas con mayor claridad. "Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era", escribió, refiriéndose a su relación con Bryan. Este comentario muestra su decisión de seguir adelante y centrarse en su bienestar y el de sus hijos.

Samahara Lobatón hace fuerte confesión

Un futuro prometedor. Aunque la relación con Bryan Torres ha llegado a su fin, ambos están comprometidos a ser buenos padres para su hijo en camino. Samahara ha decidido mantener ciertos aspectos de su vida privada, limitando los comentarios en sus publicaciones para proteger su tranquilidad. Esta decisión ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes continúan apoyándola en cada paso de su camino.

Samahara Lobatón demuestra que, a pesar de los desafíos, está lista para enfrentar el futuro con fuerza y determinación, enfocada en su familia y su bienestar. Sus seguidores esperan con ansias ver más momentos especiales de su embarazo y le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.