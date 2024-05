Korina Rivadeneira estaría alistando maletas para regresar a Venezuela: "Estoy muerta de miedo"

La famosa actriz Korina Rivadeneira ha generado diversas reacciones en sus redes sociales al anunciar que emprenderá un viaje en avión, y se especula que el destino podría ser Venezuela, su país natal. Sin embargo, la figura pública ha atravesado días difíciles después de ser internada en una clínica junto a su bebé Marito, quien estuvo gravemente enfermo.

Como es conocido, la influencer extranjera ha estado dedicada a la recuperación de su pequeño hijo e incluso celebró el Día de la Madre en el hospital. Sin embargo, tras la mejora de su pequeño, ha decidido seguir adelante con sus planes de viaje y esta vez lo hará acompañada de una de sus mejores amigas, quien es compatriota suya pero reside en Perú. Conoce más detalles a continuación.

¿Korina Rivadeneira volverá a Venezuela?

A través de sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira alarmó a todos sus seguidores luego de revelar que pronto viajará a un lugar que le genera gran preocupación y ansiedad. En ese sentido, muchos usuarios y fieles seguidores de la actriz especulan que ella regresaría a Venezuela.

"Cuenta regresiva", escribió en la descripción de su post, pero la actriz venezolana sorprendió al afirmar: "Yo estoy muerta de miedo por muchas cosas que no paro de pensar. Que alguien pierda documentos o cosas locas. Me da miedo, ¿Y si nos secuestran? No puedo ni dormir, tengo demasiada ansiedad", contó la modelo.

"¿Van a Venezuela?", "¿A dónde van?", "¿Van para Venezuela?", "A disfrutar hermosas bendiciones", "Que les vaya lindo", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores especulando que la actriz estaría regresando a Venezuela.

Su deseo por regresar a Venezuela

Hace algunas semanas, la exmodelo Korina Rivadeneira expresó su intención de regresar a Venezuela después de ver un video conmovedor que mostraba a una compatriota suya y a su hijo durante un vuelo hacia su país, llenos de emoción. Ella no dudó en ocultar su deseo por regresar a su querido país natal.

"Ay Dios mío que emoción. Que video más lindo", fue lo que comentó la esposa de Mario Hart en la cuenta de la dueña del vídeo. Sin embargo después, la figura pública compartió el post en sus redes sociales y aprovechó en revelar: "Este video. Pronto podré sentir esto", anunciando así su regreso a su país.

Por tal motivo, solo queda aguardar a la fecha en la que Korina Rivadeneira viaje para conocer su destino y más detalles con lo que comparta en sus redes sociales.