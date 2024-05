¡En cuenta regresiva! Daniela Darcourt estrenará en pocos días su álbum 'Renacer' y cuenta más de su primer tema

La cantante Daniela Darcourt es una querida artista peruana del género de la salsa que sigue brillando a nivel internacional. Por medio de sus redes sociales, la joven compartió cómo se unió con Motiff para sacar el tema "Se Siente Bien". Además de cuándo estará estrenando su próximo álbum 'Renacer'.

¡A pocos días del estreno de 'Renacer'!

Daniela Darcourt estrenó el primer tema de su álbum hace varios meses. Aunque su disco 'Renacer' estaba programado para lanzarse en su cumpleaños, tuvo que posponerse y ahora, se dará a conocer el próximo 26 de mayo en todas las plataformas digitales. Por medio de sus redes sociales, empezó la cuenta regresiva del lanzamiento presentando cómo se produjo cada tema mientras va llegando el día.

"Se siente bien, fue el primer tema que saqué este año y forma parte de Renacer. Este nuevo álbum, tiene 7 temas que poco a poco irán conociendo. Hoy, es el turno de este feat maravilloso que tengo al lado de mi productor, amigo y hermano Motiff (love u so much, bro) Y tu, ¿Ya estás listo para Renacer? 7 días y CONTANDO", escribió en sus redes.

Más de 'Se Siente Bien'

El videoclip "Se Siente Bien" se estrenó el pasado 01 de marzo y cuenta con más de 647mil reproducciones en su canal de YouTube. Daniela Darcourt quiso contar más sobre este sencillo musical realizado junto a su amigo Motiff. En el video que publicó habla lo que este tema la hace sentir.

"Algo que me gusta de 'Se Siente Bien' es que realmente se siente bien. Es contarnos una historia de lo bonito que se siente de tener a ese alguien al lado. Sea mamá, papá, pareja. Este alguien que siempre quiero tener con el que me nace bailar, sonreír", cuenta.

Luego, comenta ni bien la escuchó deseo cantarla: "Cuando me lo presenta Motiff esta canción me dice: 'La tengo guardada hace un tiempito y te la quiero enseñar'. La escuché y evidentemente dije: 'Yo cantaría esto y yo le dedicaría esto a alguien'. Ha capturado mucho la esencia de ambos y no podía cantarla con otra persona que no sea él. 'Se Siente Bien' es igual que describirme a mí, musicalmente hablando".

Daniela Darcourt lanzará siete nuevas producciones musicales en su nuevo álbum 'Renacer', todas canciones inéditas. Además, viene preparando un gran concierto donde cantará sus mejores éxitos musicales de su nuevo álbum y hará gozar a todos sus seguidores.