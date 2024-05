Artistas amigos de Yola Polastri se pronuncian: "Momentos bonitos de mi infancia"

Diversos artistas se pronunciaron en el programa de 'América Hoy' sobre el delicado estado de salud de Yola Polastri, muchos de ellos crecieron con la animadora infantil a quien le guardan un cariño muy especial.

Como se recuerda la recordada 'Chica de la tele' sufrió un infarto cerebral el pasado domingo por lo que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Cadena de oraciones

En la reciente edición del programa de 'América Hoy' se conversó con diversos personajes que crecieron con Yola y que incluso algunos formaron parte de su elenco de burbujitas, artistas como 'Choca' Mandros, Danuzka Zapata, Ebelyn Ortíz, Carlos Cacho y 'Rulito' Pinasco se pronunciaron sobre la animadora infantil quien lucha por su vida.

El primer personaje que no fue ajeno a lo sucedido con Yola y es que es parte de su familia fue 'Rulito' Pinasco quien se mostró muy preocupado por la salud de su comadre.

El padre de Bruno Pinasco reveló que en su último cumpleaños de la animadora ya la había visto con la salud resquebrajada por lo que fue un signo de alarma: "Parece que esto ya venía cultivándose desde hace mucho", dijo.

Incluso reveló que su hija Chiara quien es su ahijada de Polastri aún no sabe de lo sucedido con su madrina porque se encuentra de viaje, además recalcó que en cada cumpleaños eran pura fiesta con su hija.

Por otro lado, Danuzka Zapata se pronunció y no pudo evitar sentirse triste por la salud de Yola pero tiene fe que saldrá de esta para seguir con sus shows: "Yo que la conozco de chiquita, sé que es una mujer muy fuerte, porque ella siempre ha sido una mujer luchadora, en el programa era la conductora, la directora la guionista", dijo.

Para Danuzka el haber compartido su infancia con Yola fue pieza fundamental para su crecimiento ya que pudo tener los recuerdos de una infancia llena de música, baile y juegos.

Asimismo, Ebelyn Ortíz junto a Carlos Cacho fueron invitados al programa y no dudaron en contar pasajes de su vida compartidos con Yola quien ha marcado la infancia de todos los peruanos.

"Ella nos buscaba que no tuviéramos piojos se preocupaba por todo, se preocupaba por nuestras tareas", dijo Ortíz. Carlos no dudó en asentar con la cabeza y reconfirmar que Yola es una estrella de pies a cabeza.

Muchos artistas del medio se han unido en la oración mediante redes para que la animadora infantil logré vencer esta enfermedad y pueda continuar con sus presentaciones que hasta el día de hoy son aplaudidas y bailadas por pequeños y adultos.

Yola Polastri sufrió infarto cerebral y se encuentra grave en UCI

En la última edición del miércoles 15 de mayo de 'Magaly TV La Firme', se supo mediante Augusto Polastri, que la popular 'Chica de la tele' se encuentra delicada de salud desde hace tres días en donde ha sido internada de emergencia debido a complicaciones.

El familiar de Yola Polastri contó que ella se encuentra en recuperación y que aún no ha despertado; permanece sedada.

"Su estado es un poquito delicado. Está en UCI hace ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame. Ahorita está en recuperación. Está sedada; está durmiendo. Hoy día en la mañana no ha despertado. Se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro, cinco días, para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados", indicó.

La conductora lamentó esta triste noticia y recalcó que Yola hasta el momento no ha despertado del estado en el que se encuentra.

"La última información que tenemos es que ella no ha despertado. Ella todavía está en estado inconsciente y hacemos votos para que ella se recupere rápidamente de este infarto cerebral", agregó.

Asimismo, según Augusto las hermanas de Yola no han podido visitarla ya que por orden de los médicos la animadora infantil no puede recibir ningún tipo de visitas.

"Sí (está consciente) porque ayer despertó. No sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del mediodía. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada", respondió.

Las redes sociales se han remecidos con esta preocupante noticia y cibernautas no dudaron el expresar sus oraciones para con Yola y desearle su pronta recuperación a la mujer que marcó la infancia de muchas personas.

"Pronta recuperación y mis oraciones para la reina de mi infancia", "Que Dios obre en su vida", "Oremos para que Yola despierte y siga alegrando los corazones de grandes y chicos", "Mis oraciones contigo Yola", "Eres fuerte, todos tus burbujitos oramos por ti", fueron algunos de los comentarios.