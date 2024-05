"El muérdago me salvó la vida": Christian Thorsen revela detalles de su dura batalla contra el cáncer

¡Un verdadero milagro! Hace un tiempo, Christian Thorsen, reconocido actor peruano, reveló que padecía cáncer de próstata. Este hecho causó gran preocupación en todos sus fanáticos, ya que en un momento el popular "Platanazo" confesó que no tenía ganas de seguir luchando. Sin embargo, según reveló recientemente, el tratamiento a base de muérdago le ha devuelto las esperanzas y hoy es una persona totalmente renovada.

Christian Thorsen agradece al muérdago

Uno de los actores más queridos en la historia de "Al Fondo Hay Sitio" es Christian Thorsen. A base de simpatía y carisma, el popular "Platanazo" se ganó el corazón de más de uno en la serie y su abrupta salida causó gran sorpresa entre todos sus seguidores y los de la producción nacional.

Durante su etapa en "Las Lomas", "Raúl del Prado" sostuvo un romance con "Charito" (Mónica Sánchez), el cual es muy recordado por los fanáticos de la serie. Sin embargo, tras su salida de las pantallas nacionales se ausentó de "Chollywood" y cuando reapareció, anunció que tenía cáncer de próstata.

En los últimos tres años, según confiesa, viene siguiendo un tratamiento a base de muérdago, el cual lo ha ayudado en gran manera a combatir su cáncer de próstata. "Me siento bien, sigo con mi tratamiento. El muérdago me salvó, el tratamiento en general, tomo otras cosas, pero siento que el muérdago me da vida, me hace sentir bien, me hace sentir vivo, porque lo que hace el muérdago es equilibrar tu sistema inmunológico, me siento siempre bien", dijo el actor.

Además, destacó que la fortaleza mental también es un factor a tener en cuenta cuando se quiere superar enfermedades tan potentes como lo es el cáncer. Por ello, señaló que se encuentra fortalecido en todos los aspectos y hoy es una persona totalmente renovada.

"Es lo más importante (poder de la mente), creo ningún tratamiento por sí solo lo hace, es difícil estar de buen ánimo siempre, te vienen dudas, te cuestionas cosas, vienen momentos difíciles, te deprimes un poco porque no sabes qué puede estar pasando, pero lo importante es encararlo y dejar que pase y encarar todo con la frente bien en alto", precisó.

¿Quiere volver a "Al Fondo Hay Sitio"?

El actor Christian Thorsen abrió su corazón en una reciente entrevista y habló sobre su abrupta salida de la serie "Al Fondo Hay Sitio" y la posibilidad de regresar a la famosa producción peruana. Thorsen describió su partida de AFHS como "triste e incómoda". Expresó su descontento por la forma en que se le comunicó la noticia.

"Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten... Sí, me gustaría regresar, yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté", comentó.

Recuerdos y gratitud. El actor recordó con cariño su tiempo en la serie y destacó que disfrutó trabajar con el equipo. Sin embargo, lamentó la falta de gratitud al momento de su salida. "Si me hubieran dado la mano, me hubieran mirado a los ojos y me hubieran dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada", dijo Thorsen, mencionando que la noticia le fue comunicada por teléfono.

Esta reveladora entrevista de Christian Thorsen da a notar que, poco a poco, está saliendo victorioso de su lucha contra el cáncer gracias a su tratamiento del muérdago. Además, no descarta retomar a "Al Fondo Hay Sitio", donde, por coincidencias de la vida, recientemente, "Charito" (Mónica Sánchez) ha revelado que el gran amor de su vida fue el popular "Platanazo".