Macarena Vélez sobre el matri de Said Palao y Alejandra: "Si él es feliz, está perfecto"

Macarena Vélez comentó el próximo matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria pues la pareja se encuentra realizando los reparativos para este día tan especial.

La ex chica reality brindó una entrevista para el programa de 'América Hoy' donde no dudó en desearle lo mejor a su expareja con quien compartió una relación durante ambos participaban en el recordado 'Combate'.

Feliz por su ex

Macarena Vélez quien hace días fue eliminada de 'Esto es Guerra' entre lágrimas visitó el set de 'América Hoy' donde reveló como se siente ante el matrimonio de su expareja Said Palao.

La modelo respondió de una manera bastante madura y resaltando que le guarda mucho cariño a Palao y a su familia por lo que espera que tenga una vida llena de amor con los suyos.

"Yo la verdad me alegro muchísimo por Said que es uno de mis exs, estoy contenta porque si él es feliz, está perfecto", dijo la modelo bastante sincera en su respuesta demostrando que el pasado es solo eso el pasado.

Asimismo, reveló que si bien es cierto también vivió momentos desafortunados con el modelo prefiere dejarlo atrás y seguir adelante cada uno siendo feliz con sus vidas deseándose lo mejor.

Declaraciones de Macarena Vélez

"Me llevo los mejores recuerdos y pues las cosas negativas ahí quedan", agregó Maca recordando la buena relación que tuvo con Palao.

Por otro lado, dejó en claro que hasta el momento le tiene mucho cariño a la familia de su ex: "Saben que a la familia de él yo los quiero muchísimo y les deseo mejor", dijo.

Finalmente, fue cuestionada sobre la relación que lleva con Alejandra quien en algún momento declaró que no tenía ningún problema con la ex de su novio y que incluso admira su entrega como competidora en 'Esto es Guerra'.

"Bueno me la he cruzado en algunas oportunidades, no conversamos ni nada pero todo bien", dijo Vélez confirmando que no tiene ningún vínculo con la empresaria pero que a pesar de ello se tienen mucho respeto.

Actualmente, Alejandra y Said ya habrían definido el local donde se casarán y es que ambos se encuentran emocionados por darse el 'SÍ' y pronto agrandar la familia.

Macarena Vélez fue eliminada de 'Esto es Guerra': "Traté de dar lo mejor"

Macarena Vélez se mostró conmovida por su eliminación de 'Esto es Guerra' y es que la modelo regresó con todas las energías al programa después de haber estado alejada un tiempo de los realities.

La modelo se despidió de todos sus compañeros y no dudó en desearles lo mejor y agradecer por haber compartido con todos ellos y demostrar que sigue siendo la Macarena aguerrida y disciplinada que daba todo por el equipo.





"Gracias a mis compañeros, yo entiendo y no se preocupen. Traté de dar lo mejor y le deseo todo lo mejor a mi equipo, que gane la temporada y que la pasen increíble y al público los quiero muchísimo a todos los que me apoyan, a mi familia a todos", dijo Macarena entre lágrimas.

Sus compañeros con cara de pocos amigos lamentaron la eliminación de la modelo, sin embargo, se trata de estrategia para poder seguir en competencia y ganar el concurso.

Diversos usuarios también se mostraron apenados por su eliminación y consideran que fue una buena competidora que demostró compromiso con su equipo.

"Lo siento por ella. Pienso que fue una excelente combatiente", "Macarena era una buena combatiente y no es justo que se vaya siempre hacen eso para traer una", "Fue injusta su eliminación de Macarena", fueron algunos de los comentarios.