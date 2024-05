Alejandra Baigorria no pasó Día de la Madre con Verónica Alcalá, según Deysi Araujo: "Se fue con el papá"

Verónica Alcalá, progenitora de Alejandra Baigorria, fue vista disfrutando enérgicamente junto a un bailarín exótico en una celebración organizada por Lucía de la Cruz en honor al Día de la Madre. En el mismo evento se encontraba Deysi Araujo, quien dejó a todos sorprendidos con una confesión inesperada.

Según la pelirroja, Verónica Alcalá habría estado afectada, pues durante el Día de la Madre, su hija se habría ido con el padre y no la habría saludado a ella. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Alejandra Baigorria distanciada de su madre?

A pesar de ser la primera vez en la que Deysi Araujo comparte con la madre de Alejandra Baigorria en una fiesta, la pelirroja contó que Verónica Alcalá se encontraba triste porque su hija no había pasado el Día de la Madre con ella. En ese sentido, Alejandra Baigorria la habría pasado con su padre, según lo que reveló Deysi Araujo.

"Es chévere, buena onda, me cae súper chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella", dijo la vedette en una reciente entrevista para el programa de Magaly Medina.

Cabe resaltar que la madre de Alejandra Baigorria protagonizó un alocado baile con un stripper durante la fiesta organizada por Lucía de la Cruz. En ese sentido, el comportamiento de Verónica Alcalá llamó la atención de los televidentes. Por ello, Deysi Araujo brindó algunos detalles de los posibles motivos por los que la exmodelo tuvo esta conducta.

El duro mensaje de la madre de Alejandra Baigorria

A principios de mayo, en un post en Instagram, Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, expresó su frustración hacia sus cinco hijos, afirmando que se siente sola y que no cuenta con su apoyo. En otro video, insinuó que planea vender su camioneta para sobrevivir, mencionando que sus hijos regalaron una camioneta a su padre y ella ni siquiera recibió un gesto similar.

"Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco pero en fin me quedan sólo dos chiquitos. El resto, ustedes lo conocen le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden (...) mujer poderosa, nada me parará, nada me tendrá", fue el duro mensaje que envió la madre de Alejandra en redes sociales.