¡ESTO ES GUERRA! Karen Dejo tilda de "doble cara" a Rosángela Espinoza tras acusaciones en su contra

¡LA VERDADERA GUERRA! "Esto es Guerra" se encuentra en sus días más picantes. Las competencias físicas y de contacto están volviendo poco a poco al reality, lo cual viene desencadenando más de un enfrentamiento entre los participantes. Uno de los choques más electrizantes es el que protagonizan Karen Dejo y Rosangela Espinoza y esto hace que haya más de un dime y direte entre ambas. La recién licenciada en marketing acusó a la popular "Sabrosura" de ser una persona y también la responsabilizó por las lesiones que ha sufrido, sin embargo, la también actriz le respondió fuerte y claro y le dijo de todo.

¿Qué pasó entre ambas?

En una de las últimas competencias de "Esto es Guerra" llamada "Red inclinada", los participantes debían sortear un "salta salta" hasta llegar a la temida red, la cual tenían que escalar para poder tocar la campana. En este desafío, los competidores ponían a prueba su fuerza, resistencia y capacidad, por lo cual hubo más de un choque.

Uno de los que más llamó la atención fue el de Karen Dejo y Rosangela Espinoza. Ambas protagonizaron más de un fuerte enfrentamiento y la que llevó la peor parte fue "Rous". Por ello, la "guerrera" alzó su voz de reclamo y acusó a la "combatiente" de haberle dado un codazo. Al inicio señaló que lo había hecho de "mala fe" y que no era la primera vez que hacía uso excesivo de su fuerza, sin embargo, al ver las imágenes, todos en el set llegaron a la conclusión de que había sido casual.

Esto desató la furia de la exnovia de Zumba, quien intentó abandonar el estudio, sin embargo, fue detenida por Johanna San Miguel. Tanto Karen Dejo como Rosangela Espinoza se volvieron a enfrentar tres ocasiones más y todo fue favorable para la integrante del "rojiverde".

"Yo siempre voy a competir, luchar por cada punto, me voy a enfocar en mi competencia, yo no pienso en meter cabe, pero yo he sentido esa intención del golpe. No es la primera vez, ustedes ya han visto, encima (Karen) dijo que yo estaba mintiendo y no fue así. se ve el golpe en el rostro. Le agarré el pie porque estaba picona que me haya caído el golpe. Hay que tener cuidado en no dañar al rival", indicó Rosangela tras sus enfrentamientos con Karen Dejo.

Karen Dejo "destruye" a Rosangela Espinoza

Esta no es la primera vez que Rosangela Espinoza arremete todas sus fichas contra Karen Dejo. En redes sociales la critican a más no poder, ya que sienten que cada vez que pierde, busca alguna excusa o pretexto como justificación ante la superioridad de la "combatiente".

Ante todo este alboroto, la "combatiente" no se quedó callada y, fiel a su estilo, le mandó más de un dardo a Rosangela Espinoza, defendiéndose de sus acusaciones y, además, la dejó como una persona "doble cara".

"Con Rosángela yo ya sé cómo actúa, sé las artimañas o circunstancias que ella pueda utilizar para aprovechar un reality, siempre sacar un mal comentario, una mala opinión. Por eso que yo no me puedo confiar verdaderamente en ella, un día te saluda, otro día te insulta, te acusa de cosas que sólo pasan en su imaginación. Nadie le hizo caso (a su acusación contra Karen). Yo ya estoy curtida, un poquito cansada", dijo Karen.

Sin duda, la guerra entre ambas está declarada. Rosangela Espinoza y Karen Dejo protagonizan en Esto es Guerra uno de los clásicos femeninos más candentes y prometen seguir dando más contenido.