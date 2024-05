¿Ethel de protagonista? Michelle Alexander planea hacer película sobre la vida de Yola Polastri, según Carlos Cacho

¡YA BASTA POR FAVOR! La delicada salud de Yola Polastri ha conmocionado a más de uno en el mundo artístico de "Chollywood". Según reveló su hermano, Augusto Polastri, en declaraciones exclusivas para "Magaly TV, La Firme", la recordada "Chica de la Tele" está en UCI desde el pasado lunes 13 de mayo debido a un infarto cerebral. Incluso, reveló que hasta la mañana de ayer no había despertado y que los doctores afirmaron que seguirá en observación por los próximos cuatro días y su pronóstico es reservado. Tras todo esto, Carlos Cacho se enlazó con "América Hoy" para contar pormenores de la situación y sorprendió al revelar que Michelle Alexander planea realizar una película sobre la vida de la reconocida artista nacional.

Michelle Alexander planea hacer la película de Yola Polastri

Yola Polastri se encuentra en cuidados intensivos (UCI) desde el pasado lunes 13 de mayo. "La Chica de la Tele" sufrió un infarto cerebral lo cual ha derivado a que su salud sea de pronóstico reservado y mantiene en vilo a todo el ambiente artístico de "Chollywood".

Todo esto fue revelado por Augusto Polastri en el programa "Magaly TV, La Firme" y, esta mañana, Carlos Cacho decidió dar más detalles respecto a la salud de Yola Polastri. Lo más sorprendente fue que el estilista reveló que Michelle Alexander se contactó con él para que sea el intermediario en una comunicación que quería tener con la artista de 74 años.

¿Cuál era la razón? Según el exintegrante de "La Casa de Magaly", Michelle Alexander planea hacerle una película homenaje a Yola Polastri, dejando sorprendidos a todos en el set de "América Hoy".

"Hace más de 20 días, la productora Michelle Alexander me dijo que le saque una cita con Yola Polastri porque está planeando hacerle una película. Esto es información que nadie sabe" , señaló en un inicio Carlos Cacho.

Cuenta Carlos Cacho en #AméricaHoy que Michelle Alexander le contó que planea realizar la película de Yola Polastri. pic.twitter.com/nV5VeEA5Hs — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 16, 2024

No recibía respuestas

Pese a lo importante y trascendental de la noticia, Yola Polastri no le contestaba el teléfono a Carlos Cacho. Esta situación le pareció extraña al maquillador, quien de inmediato se puso en contacto con las personas cercanas a la intérprete de "La Feria de Cepellín", pero en un inicio tampoco obtuvo respuesta. El paradero de la artista nacional era desconocido.

"Entonces la llamé, no me contestó, le dejé un mensaje y nada. Me pareció raro que no conteste porque siempre me contesta. La volví a llamar, entonces me preocupé. Llamé a Patty Loyola, que es la hija artística de Yola, y le pregunté qué estaba pasando con Yola", agregó Cacho, quien además señala que se comunicó con uno de los "burbujitos" de Yola Polastri más cercanos, pero tampoco obtuvo respuesta por parte de la "Chica de la Tele".

Luego de varios días de angustia, Cacho logró ponerse en contacto nuevamente con la hija artística de Yola Polastri, quien le contó que "La Chica de la Tele" había sufrido un accidente al caerse de las escaleras.

"Después de cinco o seis días, Patty Loyola me dice que Yola se ha caído de las escaleras de su casa. Se cayó y se golpeó la pierna, no puede caminar, pero también perdió un poco la visión. Me dijo que se mareó y veía todo borroso. Se sentía fastidiada por todo lo que pasaba", acotó el estilista, para luego agregar que el último contacto que tuvo con la animadora infantil fue un corto mensaje de audio por WhatsApp.

"Hace unos días, me mandó un audio cortito donde me decía que después me iba a llamar para conversar (...) no hablé con ella, fue solo un audio, no hubo conversación. Es todo lo que tengo", finalizó Carlos Cacho, quien también pidió mucha oración y unión por la salud de Yola Polastri. ¡Qué así sea!