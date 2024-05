¡Team Paco Bazán! Magaly Medina hace desplante a Ely Yutronic: "No le voy a dar el pase"

Magaly Medina no se quedó callada y le hizo un fuerte desplante a Ely Yutronic, después del incidente que la periodista tuvo con Paco Bazán. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly demostró que no tiene intenciones de entablar una relación de amistad con Yutronic, luego de la polémica generada por unas imágenes del pasado de Ely como chica reality.

Magaly Medina le hace roche a Ely

Magaly Medina no se quedó callada y le hizo un desplante a Ely Yutronic, después del incidente que la periodista tuvo con Paco Bazán. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly demostró que no tiene intenciones de entablar una relación de amistad con Yutronic, luego de la polémica generada por unas imágenes del pasado de Ely como chica reality.

El conflicto surgió cuando Ely Yutronic se mostró molesta por un reportaje de "Magaly TV La Firme" que reveló su pasado como modelo y chica reality. A partir de entonces, la relación entre Ely y Paco Bazán se enfrió, especialmente porque Paco no la apoyó públicamente.

En su programa, Magaly Medina dejó claro que no piensa respaldar a Ely Yutronic. "Hemos terminado el programa por hoy y ahora los dejo con ATV Noticias. Iba a darle el pase ya, a la conductora de ATV Noticias, pero como tampoco ella ya no le da el pase a Paco, nuestro engreído. Ya nadie se da el pase ahora, nos vamos así nomás", dijo Medina, defendiendo a Paco Bazán.

Paco Bazán y Ely Yutronic: "Hielo total"

Paco Bazán también habló sobre la situación y defendió a Magaly: "Y como en televisión todos tenemos un inicio, en el momento que ocurre, lo vemos grave y le damos un valor diferente del que realmente es".

Ely Yutronic no se quedó atrás y respondió a las críticas en su programa. "Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo. A mis 36 años no tengo nada de qué avergonzarme. Me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y de la oportunidad que me han dado las personas que han confiado en mí", comentó Yutronic.

Tensión en el set. Magaly Medina también se burló de la fría interacción entre Ely Yutronic y Paco Bazán durante un enlace en vivo. "Anoche el pase fue como si estuvieran en la Antártida, fue hielo total", dijo Medina, mostrando el video de la tensa interacción entre los dos periodistas.

La tensión entre Ely Yutronic y Paco Bazán, intensificada por la intervención de Magaly Medina, ha dejado claro que en el mundo del espectáculo, los conflictos pueden surgir en cualquier momento. La polémica sigue viva y los espectadores están atentos a los próximos movimientos de estos personajes de la televisión. ¿Seguirá Ely ignorando a Paco? ¿Volverán a tener una relación cordial? Estaremos atentos a las próximas novedades.