¿Olvidó el Perú? Ricardo Gareca 'le echa flores' a la gastronomía chilena: "Se come muy bien"

Ricardo Gareca se encuentra en su segunda experiencia en el ámbito de selecciones, tras dirigir en Perú. El entrenador argentino dedicó un momento para responder a algunas preguntas de una periodista, quien le preguntó sobre la gastronomía chilena.

En respuesta, el 'Tigre' mostró cierta indecisión, pero afirmó que en Chile "se come muy bien". ¿Habrá olvidado la gastronomía peruana? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricardo Gareca elogia la gastronomía chilena

La decisión de Ricardo Gareca de aceptar el puesto como entrenador de Chile para las Eliminatorias 2026 y la próxima Copa América 2024, donde enfrentará directamente a Perú en el debut del grupo, causó un gran impacto entre los hinchas de la selección peruana. Aunque parecía que la situación había sido superada, una reciente entrevista ha despertado la indignación de los aficionados peruanos.

El conocido 'Tigre', quien siempre se ha considerado un apasionado de la gastronomía peruana y se ha acostumbrado a saborear platos como el cebiche, la papa a la huancaína, el lomo saltado y el tradicional ají de gallina, ahora parece haber olvidado todo lo que disfrutó. Sorprendió a los peruanos al elogiar la cocina del país vecino del sur. No obstante, le resultó difícil encontrar un plato que le haya cautivado.

La periodista Vero Bianchi buscó saber el 'día a día' del entrenador y buscó saber cómo encara la hora del almuerzo: "En general almorzamos en el complejo Pinto Durán, y aquí se come de 'primera', en cuanto a eso, la verdad es que tengo que felicitar a la cocinera", dijo el DT para TNT Sports.

Afirma que se come muy bien en Chile

A pesar de las constantes preguntas de la periodista, Ricardo Gareca no supo reconocer cuál es su plato preferido en Chile. No obstante, afirmó que se come de primera y muy bien, lo cual es uno de los puntos fuertes que el 'Tigre' reconoció.

"Es que todo es rico acá, todavía no he probado algo típico. He ido a restaurantes y he comido de primera", agregó Ricardo Gareca dando su aprobación a la comida chilena.

De igual forma, para dejar contenta a la periodista, Gareca buscó ser políticamente correcto durante la entrevista. "Lo que te puedo adelantar y he podido comprobar es que en Chile se come muy bien. Ahora, en cuanto a especialidad de platos soy muy tradicional, con todo lo que es 'carne asada', pastas y salir de allí me cuesta. Dame tiempo", añadió el entrenador para salir de la situación.