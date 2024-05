Ezio Oliva lanza advertencia tras ser captado en Cochinola sin Karen Schwarz: "Me seguirán viendo en discotecas"

Ezio Oliva fue confrontado en el programa América Hoy debido a su presencia en Cochinola, mientras su esposa Karen Schwarz estaba trabajando en China. Las presentadoras quedaron perplejas por lo que estaban escuchando y solicitaron al cantante que aclare la situación.

En medio de una jocosa entrevista, Ezio Oliva reafirmó que lo seguirían viendo en discotecas, pues su pareja Karen Schwarz está enterada de todo lo que él hace. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Conductoras de América Hoy encaran a Ezio Oliva

En un reciente enlace entre América Hoy y Ezio Oliva, las conductoras del programa magazine encararon al cantante, ya que recientemente fue visto en el evento de reggaeton Cochinola sin la compañía de su pareja Karen Schwarz, pues ella se encontraba trabajando en China.

Fiel a su estilo, Ezio Oliva reafirmó que continuará yendo a discotecas ante la sorpresa de las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. "(Brunella: ¿Te fuiste a Cochinola mientras Karen estaba trabajando en China? Explícame) Un rato, Karen no te pongas a la graciosa, miren no hay nada, les juro por Dios, no hay nada que yo haga que Karen no sepa", sostuvo.

Ante ello, Janet Barboza le preguntó directamente entonces si era falso que se había dejado a sus hijas para irse al festival de reguetón. "Fui a Cochinola y le dije a Karen: 'Voy a dejarlas dormidas (a sus hijas)'".

Advierte que no dejará de ir a las discotecas

En esa misma línea, el cantante Ezio Oliva enfatizó que a su pareja Karen Schwarz no le gusta salir a 'juerguear' y no tiene nada de malo en ello. "Quiero que lo sepa el Perú entero que me van a seguir viendo en lugares, en Cochinola y en discotecas, pero si me ven haciendo algo malo ahí es diferente", respondió el cantante fiel a su estilo.

En ese momento, Karen Schwarz pidió la palabra y enfatizó que son 11 años de casados y que tienen cosas ya conversadas. "Bajo nuestra experiencia, nuestra reglas de juego dice que Ezio y yo tenemos un anillo simbolico, Ezio no es de mi propiedad (...) Yo decido estar con él, Ezio es un gran papá y dejó a nuestras hijas bien dormidas", agregó.

En ese sentido, deja en claro que su relación es bastante sólida y cada quien puede realizar actividades sin que estén acompañados. Recordemos que Karen Schwarz enfatizó este tema en otras ocasiones, lo cual refleja que lleva un buen noviazgo lejos de escándalos con Ezio Oliva, padre de sus hijas.