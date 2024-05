Paula Manzanal revela detalles sobre el padre de su próximo bebé: "Ya vio todos mis ampays"

Después de revelar que se encuentra en la dulce espera por segunda vez, Paula Manzanal generó interés entre sus seguidores al mencionar que mantendría en secreto la identidad de su pareja actual, aunque parece que ha cambiado de opinión, ya que ha revelado algunos interesantes detalles sobre el padre de su próximo hijo.

En una entrevista para el programa 'Magaly TV: La Firme', la modelo peruana no solo confirmó su estado de embarazo, sino que también decidió mostrar por primera vez el rostro de su actual pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paula Manzanal revela la identidad del padre de su segundo hijo

Aunque se abstuvo de mencionar su nombre de su pareja, todo parece indicar que podría ser el novio francés al que presumía hace algunos meses, y que supuestamente es propietario de restaurantes y discotecas en Dubai. Paula Manzanal también justificó su decisión tajante de mantener en secreto la identidad del padre de su hijo, argumentando que teme que le 'roben' a su pareja.

No obstante, se animó a mostrar el rostro de su pareja, pues se lucen más que enamorados actualmente. Cabe resaltar que la modelo se encuentra bastante ilusionada con la próxima llegada de su segundo bebé.

"No le gusta la tele, odia. Quiere hasta que me cierre el Instagram. (¿Pero él ve televisión peruana?) jajaja sí, habla español perfecto, ya vio todos mis ampays", agregó Paula Manzanal sorprendiendo a los televidentes, pues esto refleja que su actual pareja ya conoce todo el pasado de la modelo.

Defiende su embarazo

En otro momento, la modelo Paula Manzanal se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina y aclaró que su embarazo fue planificado. Además, ella dejó en claro que siempre ha querido ser madre por segunda vez. De esa manera, la influencer mantiene la ilusión con la llegada de su próximo bebé.

"Yo siempre he querido ser mamá por segunda vez. Yo creo que va ser un buen papá, no quiero hablar mucho de él porque quiero abstenerme de los 'Sheyleos'. Uno ya no sabe en quién confiar, además que a él no le gusta la televisión y respeto que él no quiera salir en redes", sostuvo Paula Manzanal.

Por último, la reconocida influencer reveló el sexo de su próximo bebé, siendo el de una niña para sorpresa de muchos. Es evidente que en las próximas semanas Paula Manzanal continuará contando mayores detalles a sus seguidores sobre cómo va su actual embarazo.