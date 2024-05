¿Mala madre? Magaly Solier rechazó la tenencia compartida de sus hijos: "Los ha abandonado"

Nuevamente Magaly Solier causa polémica luego de revelarse que la actriz no está interesada en compartir la tenencia de sus hijos con su expareja Erick Plinio quien está a cargo de los menores hace algunos años.

De acuerdo a Plinio, la actriz no se ha preocupado por visitar a sus hijos ni en llamarlos o saludarlos en fechas especiales considerándolo como abandono de parte de la actriz.

Se niega a la tenencia compartida

En el último programa de Magaly Medina se hizo público una nueva denuncia de parte de Erick Plinio, exesposo de Magaly Solier y es que según él la actriz no se hace responsable del cuidado de sus hijos e incluso no se interesa por pasar tiempo con los menores.

Según Mendoza, a pesar de las disposiciones de la Corte Superior de Justicia que establecían un régimen de visitas y llamadas para reforzar el vínculo familiar tras su divorcio en enero de este año, Solier habría fallado en cumplir con estas obligaciones.

Incluso Erick confesó que Magaly no ha tratado de contactar a sus hijos de manera virtual, además solo ha visitado a los pequeños en tres ocasiones desde que inicio el proceso judicial.

"No se quiere venir a ver a los niños ni lo que la jueza ha ordenado", mencionó Erik. El periodista le consulta: "¿Ella se ha comunicado con tus hijos de manera virtual?", la respuesta es descorazonadora. "No, a Cero no le importa nada, ni sus cumpleaños, vive su mundo pues", mencionó la expareja de Solier.

Además, Erik Plinio también reveló que la actriz acumula una deuda de más de 80 mil soles en concepto de pensión alimenticia desde que perdió la tenencia de sus hijos en 2021. Y que hasta el día de hoy no ha cumplido.

"¿Cuánto es lo que te deben de vengados?", " Ya casi más de 80 mil soles. La primera legislación que salió y que recién se ha judicializado creo que es 40 y tantos. Magaly perdió la tenencia en el 2021. Desde esa fecha hasta hoy", sostuvo Plinio.

Hasta el momento Magaly Solier se encuentra enfocada en la conducción de un programa en Ayacucho y no se ha pronunciado en medio sobre las declaraciones del padre de sus hijos, Erick Plinio.

Magaly Solier enfrenta la muerte de su padre en Ayacucho

El pasado sábado, la comunidad de Ayacucho y el mundo del espectáculo peruano se vistieron de luto tras el fallecimiento de Gregorio Solier Simbrón, padre de la reconocida actriz Magaly Solier. A los 72 años, el progenitor de la estrella de "La Teta Asustada" dejó un vacío enorme en su familia y entre aquellos que lo conocieron.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo en el pueblo de Palmayoc, Huanta, donde amigos y familiares se reunieron para dar el último adiós a don Gregorio. Magaly, visiblemente afectada, recibió el apoyo de sus seres queridos en estos momentos difíciles. Las imágenes capturadas del velorio muestran a una comunidad unida en el dolor pero también en el recuerdo afectuoso hacia una figura querida.

Magaly Solier pierde a su padre. (Foto: TVISA)

Aunque aún no se han confirmado las causas exactas del fallecimiento de don Gregorio, se especula que su salud había estado deteriorándose durante algún tiempo. Este evento ha tocado profundamente a la actriz, quien ha contado con el apoyo de sus seguidores y la comunidad local.