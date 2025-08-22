¡Increíble! Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvieron de Argentina dos días antes de ruptura, exhibe Magaly

¡El viaje antes del adiós! Según reveló Magaly Medina en su programa, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo regresaron de un viaje a Argentina apenas dos días antes de que él anunciara públicamente el fin de su matrimonio.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron dos días antes de ruptura

El fin del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprendió a muchos. Sobre todo porque apenas dos días antes del comunicado final, la pareja había regresado de un viaje a Argentina, según expuso Magaly Medina.

La noticia salió a la luz en el programa "Magaly TV La Firme", donde la periodista mostró los documentos migratorios que demostraban que estuvieron fuera del país del 14 al 18 de agosto. Apenas dos días después, el 20 del mismo mes, él anunció públicamente que su matrimonio había llegado a su fin.

"¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla", comentó Magaly Medina sorprendida.

"Magaly TV La Firme" expone los registros migratorios de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

El detalle que más llamó la atención es que el comunicado fue publicado solo por Gustavo Salcedo, sin la firma de Maju, lo que levantó sospechas de que ella no estaba al tanto o que no estuvo de acuerdo con el anuncio.

"Todos estamos medio en shock, ayer cuando leímos el comunicado del esposo de Maju Mantilla, nos quedamos todos de una pieza", expresó la conductora de espectáculos.

Además, Magaly remarcó que siempre era Maju la que daba la cara ante la prensa, mientras que Gustavo se mantenía al margen. Por eso, le pareció extraño que ahora él decida ser quien haga el comunicado final.

La ausencia de Maju en TV

Un detalle que no pasó desapercibido fue que Maju no apareció en "Arriba mi gente" al día siguiente del comunicado. Para Magaly, eso solo aumentó la duda sobre si la conductora fue sorprendida por la decisión de su esposo.

"Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado. Si todo estaba ok, ¿por qué ella no apareció en su programa hoy día? ¿o ella fue la sorprendida?", cuestionó la periodista en vivo.

En conclusión, el caso ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. Un viaje en familia, un comunicado inesperado y el silencio de Maju Mantilla hacen que la historia aún no encaje del todo. Mientras tanto, la exreina de belleza recibe muestras de cariño de sus compañeros y del público, quienes esperan verla nuevamente en pantallas, esta vez con su propia versión de lo ocurrido.