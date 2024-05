Melissa Klug celebra cumpleaños de su hijo menor y manda indirecta a Farfán: "Sin perderme nada"

Al parecer la guerra todavía continúa entre Melissa Klug y Jefferson Farfán pues el día de hoy el hijo menor de la expareja se encuentra de cumpleaños por lo que la popular 'Blanca de Chucuito' no dudó en dedicarle tiernas palabras a su engreído.

La empresaria usó sus redes para compartir un mensaje y fotografías del crecimiento de su hijo quien está soplando 12 velitas.

Tremenda indirecta

Melissa Klug no pasó por alto el cumpleaños de su hijo Jeremy, segundo hijo que tuvo con Jefferson Farfán, es por ello que no dudó en dedicarle un extenso mensaje a su engreído.

En sus historias de Instagram, Melissa compartió un corto video del menor soplando sus velitas rodeado del amor de sus hermana y familiares más cercanos.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida 12 años llenándome mi vida de felicidad. Eres el niño más noble y tierno del mundo con un corazón enorme. Te amo mi vida y le pido a Dios que hoy se cumplan todos tus deseos", escribió inicialmente la empresaria.

Sin embargo, esto no fue todo ya que Melissa compartió otro video donde recopila las mejores fotos de su hijo desde pequeño y recalcó que no se ha perdido ninguna etapa de su hijo dejando entrever que Jefferson Farfán no ha sido del todo un padre presente.

Mensaje de Melissa en redes

"12 años celebrándote y pidiéndole a Dios que siempre te proteja y conceda todos tus deseos que dicha tengo de estar a tu lado en cada etapa de tu vida sin perderme nada", enfatizó Klug.

Seguidamente la empresaria alentó a su hijo cumplir todos los sueños que tenga y que jamás crea que no puede ya que tendrá una madre que siempre estará ahí para empujarlo a lograr todos sus objetivos.

"Quiero que creas en lo más profundo de tu corazón que puedes lograr cualquier cosa que te propongas solo sigue adelante y apunta los cielos no puedo prometer estar aquí por el resto de tu vida pero sí puedo prometerte amarte por el resto de la mía", finalizó Melissa en redes.

Por otro lado, Jefferson al parecer ha decidido hacer oídos sordos y solo enfocarse en celebrar la vida de su hijo Jeremy a quien saludó y compartió algunas fotografías al lado de su engreído.

Melissa Klug y su fuerte mensaje a la maternidad: "Un hijo resignifica el amor y también el dolor"

Melissa Klug se encuentra disfrutando del crecimiento de su última hija Cayetana, fruto de su romance con Jesús Barco, sin embargo, no todo fue color de rosa.

Como muchos recuerda la empresaria por poco y se separa definitivamente del jugador por rumores de una presunta infidelidad, la pareja se distanció y hasta confirmaron su separación, pese a ello, meses después retomaron su romance con mucha más fuerza por el bien de la hija que ambos tienen en común.

Es así que quien mejor que Melissa Klug con 6 hijos para expresar lo difícil que es ser madre, pues la empresaria no la tuvo fácil al salir embarazada desde muy joven, si no hubiera sido por el apoyo de su abuela y de su madre no hubiera podido salir adelante.

La empresaria no dudó en publicar un fuerte mensaje sobre la tara de ser madre y como un hijo cambia la vida de una mujer en un abrir y cerrar de ojos.

Mensaje de Melissa en redes

"Oí por ahí que un hijo le cambia la vida. Un hijo te cambio el cerebro, los ritmos el sueño, la alimentación el desvelo", iniciaba diciendo el mensaje.

Seguidamente recalcó que un hijo es la llave de todos los miedos que puede afrontar una mujer pero que con amor, esfuerzo y dedicación, esos miedos se van disipando.

"Un hijo resignifica el amor y también el dolor. Un hijo abre de par en par la puerta de tus miedos. Un hijo desempolva tu vivencia infantil Y te muestra todo lo que necesitas revivir", agregó.

Finalmente, acotó que un hijo cambia la vida de una mujer a gran escala, cambia sus horizontes y el significado de lo que involucra 'vivir una vida', los hijos son el amor mas bonito que existe pero el desafío más fuerte que afronta una mujer.

"¿Si un hijo te cambia la vida? Un hijo es una nueva vida que sacude, transforma y llena de amor la tuya", finalizó.