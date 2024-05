Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacen FUERTE DENUNCIA contra programa de farándula: ¿Cuál es?

¡FUERTE Y CLARO! Tras sus polémicas declaraciones en contra de sus fanáticos, Jorge Luna y Ricardo Mendoza están en el ojo de la tormenta. Para no perder la costumbre, han causado gran revuelo en su último programa "Solo queremos conversar", donde denunciaron públicamente a un conocido programa de farándula de grabar parcialmente el contenido de sus shows sin autorización. ¿De qué espacio televisivo se trata?

Ricardo Mendoza y Jorge Luna denuncian a programa de farándula

Recientemente, los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza causaron gran controversia a raíz de unas desafortunadas declaraciones, donde señalaban que detestaban tomarse fotos con sus fanáticos porque para ellos, esto representa una total pérdida de tiempo.

Diversas figuras del espectáculo como Magaly Medina, Rodrigo González, Gigi Mitre, Carlos Álvarez, entre otros, salieron al frente y lamentaron la falta de humildad de los humoristas, por lo que, muchos programas de televisión querían tener, en exclusiva, sus declaraciones respecto al tema.

Sin embargo, ambos han dejado muy en claro que no brindarán declaraciones a los medios de televisión porque no es su "rubro". Por ello, en las últimas horas, un programa de farándula ha mostrado imágenes EXCLUSIVAS del último show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, desatando la furia de ambos.

El programa en mención es "Amor y Fuego", el cual grabó de manera secreta parte del show de "Hablando Huev*d*s", el cual todavía no se estrena en redes sociales. Ante esto, Jorge Luna "explotó" en contra del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre y les dijo de todo.

"Los que nos acusan de no tener educación y ser vulgares, no tienen educación para respetar las reglas de un lugar. Me imagino que cuando van a una iglesia prenden un pucho..." , señaló, mientras que Ricardo Mendoza los fulminó con un "se cag** en la sala de las personas que los invita".

Les sacaron cachita

Ante estas fuertes acusaciones, Cathy Sáenz, la mente detrás de todo "Hablando Huev*d*s" y "No Somos TV", sacó las garras y arremetió en contra de "Amor y Fuego", acusándolos de hacer algo ilegal. "Aparte grabar un contenido que tiene autoría intelectual es como ir a grabar a un cine, no se puede, es ilegal", dijo la exproductora de "Combate".

Fiel a su estilo, Jorge Luna no se pudo contener y se burló de la manera de grabar de los reporteros de "Amor y Fuego". Jactándose de su poder adquisitivo, bromeó con regalarle unos buenos lentes de grabación al equipo del mencionado programa de espectáculos.