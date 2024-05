¡Qué tal papelón! Mamá de Alejandra Baigorria protagoniza baile hot con stripper

La fiesta que organizó Lucía de la Cruz por el Día de la Madre dejaron a más de uno con la boca abierta y es que entre sus invitados se encontraba Verónica Alcalá, madre de la famosa Alejandra Baigorria y con quien tendría hasta el momento diferencias.

Alcalá fue protagonista de la fiesta, pues imágenes difundidas por el programa de Magaly Tv La Firme mostraron a la madre de familia en bailes subidos de tono con un stripper que tuvieron que ser censurados.

En el ojo de la tormenta

Verónica Alcalá no deja de crear polémica con su comportamiento y es que esta vez la madre de la popular 'Gringa de Gamarra' celebró por todo lo alto el Día de la Madre en una reunión que organizó Lucía de la Cruz y tuvo invitadas conocidas como Deysi Araujo y la 'Negra' Petróleo.

Sin embargo, la atención no se la llevó la carismática Lucía sino quien se llevó todas las miradas de asombro fue Verónica Alcalá quien protagonizó un baile aparentemente obsceno con stripper que llegó de sorpresa al lugar.

En el polémico video se puede ver como Alcalá abraza al joven se agacha y hasta hace movimientos fuera de lugar que la conductora reveló que tuvo que censurar por ser contenido no apto para el horario del programa.

Papelón de Verónica Alcalá

Cabe resaltar que es el segundo escándalo que protagoniza Verónica ya que hace unos días confesó en sus redes que sus hijos se habían desentendido de ella y que preferían a su padre.

La madre de la empresaria al parecer ha creado una buena amistad con Lucía, Deysi y la 'Negra Petróleo' ya que no ha sido vista en anteriores ocasiones con en círculo social de la criolla.

Deysi Araujo confesó que le simpatizó Verónica como amiga y aprovechó para afirmar que al parecer Alejandra no habría saludado a su madre por su día.

"Me pareció chévere, buena onda, me cae súper chévere, la verdad ya tengo una amiga más y ella está un poquito nostálgica porque al parecer no le saludaron por el día de la madre y creo que su hija de todo el mundo saben lo que pasó con su papá y no con ella, ¿no?", fueron las palabras de la pelirroja.

Alejandra no se ha pronunciado sobre el escandaloso comportamiento de su madre, pues hace unos días la empresaria reveló que no le corresponde hablar de los temas de su madre y que le guarda mucho respeto por el simple hecho de ser su mamá.

Magaly chanca comportamiento de Verónica

La conductora, Magaly Medina, no fue ajena a este papelón de la madre de Alejandra Baigorria y afirmó que Verónica no ha madurado a pesar de la edad que tiene y de tener 5 hijos.

Incluso la popular 'Urraca' reveló que Alejandra podría estar bastante avergonzada por el comportamiento de su madre ya que ella jamás ha estado envuelta en escándalos mediáticos.

La periodista consideró que Verónica perdió por completo los papeles durante el evento, lo que resultó en una situación vergonzosa y bochornosa para todos los presentes. Además, Medina criticó el exceso de alcohol en la reunión y señaló que los adultos deben comportarse adecuadamente según el lugar que visiten.

"Pero ya cuando llegó el stripper era como si se lo hubieran traído a ella, como si fuera la del cumpleaños. Hay cosas que además hemos sacado, eso lo hemos puesto como censurado, porque yo dije puede herir susceptibilidades el ver eso. Claro, demasiado trago en la reunión, ¿no?", sostuvo.

Finalmente, Magaly lamentó que Alejandra tenga que lidiar con este tipo de situaciones que manchan su reputación ya que actualmente la modelo se encuentra enfocada en los preparativos de su matrimonio con Said Palao.

"Pero bueno, yo creo que las personas adultas tienen que saber comportarse de acuerdo al sitio donde van. Bochornoso. Bochornoso el papelón. Me imagino que Alejandra Baigorria que dirá, trágame tierra, claro, y toda la fiesta grabando ahí. Toda la fiesta grabando", concluyó Magaly.