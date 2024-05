¡Fastpass para "El gran chef"! Yaco Eskenazi es el jale bomba del reality de cocina: ¿Quiénes más estarán?

¡Ethel llora de impotencia! "El gran chef famosos" anunció hace unos días que se renovará por una octava temporada y las dudas sobre quiénes serían sus nuevos participantes empezaron a dispararse. En redes sociales, el nombre de Yaco Eskenazi se hizo tendencia, ya que muchos "chefsitos" querían tenerlo en el programa y sus comentarios fueron escuchados. Hace unas horas, el reality de cocina reveló por todo lo alto los nombres de los seis primeros participantes para la nueva edición del programa y presentaron al excapitán de "Los Leones" de "Esto es Guerra" como su jale bomba. ¿Quiénes más estarán?

Yaco Eskenazi será parte de la octava temporada de "El gran chef famosos"

En un verdadero "golpe" en el "mercado de fichajes" de la televisión peruana, Yaco Eskenazi fue anunciado como uno de los seis primeros participantes de la octava temporada de "El gran chef famosos". La presencia del capitán histórico de "Esto es Guerra" ha generado mucha expectativa en los "chefsitos", quienes ansían verlo alzar la olla dorada.

Esta será la primera vez que el esposo de Natalie Vértiz no esté "oficialmente", por unos meses al menos, en América Televisión. Durante toda su vida artística, el exfutbolista había participado en diversos programas del canal de Pachacamac, tales como "Esto es Guerra", "Mi mamá cocina mejor que la tuya", "Estás en Todas", entre otros.

Su experiencia previa en "Mi mamá cocina...", programa que conducía junto a Ethel Pozo hasta diciembre del año pasado, hace creer que podría ser uno de los favoritos para alzar la olla dorada al final de la octava temporada. El reality culinario producido por Ricardo Morán sabe de la importancia de este "fichaje", por lo cual, no han dudado en presumirlo en sus redes sociales.

Además de Yaco Eskenazi, en esta octava temporada de "El gran chef famosos" también estarán algunas otras exfiguras de América Televisión. Ivana Yturbe, exparticipante de "Combate" y "Esto es Guerra", dirá presente en el programa de cocina, lo que significará un verdadero reto para ella, quien actualmente radica en Tarma por motivos de trabajo de su esposo Beto da Silva.

Además, Brenda Carvalho, exconductora de "Emprendedor ponte las pilas" de América Televisión, también será parte de la octava temporada de "El gran chef famosos". El cantante Jonathan Rojas, Karina Borrero y José Miguel Argüelles, actor de "Papá en Apuros", completan la primera terna de participantes de la nueva edición del programa de cocina. ¿Quiénes serán los otros seis integrantes?

Reacción en redes sociales

Tras el anuncio de la participación de Yaco Eskenazi, los chefsitos celebraron a más no poder en redes sociales. Muchos de ellos destacaron este gran paso que da el también conductor de televisión en la pantalla chica y consideran que en "El gran chef famosos" se verá una faceta desconocida en él.

Además, como no podía ser de otra manera, empezaron a trolear a Ethel Pozo, su excompañera y amiga, con quien tuvo recientemente una polémica que terminó con la historia de su amistad.