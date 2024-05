¿Said Palao y Alejandra Baigorria eligieron el lugar de su matrimonio? Esta PRUEBA los delata

¡Suenan las campanas! Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran en la mejor etapa de su relación y el próximo año contraerán matrimonio. Ambos quieren que la boda sea a lo grande, por lo cual, desde ya, vienen gestionando todo lo que será este gran evento para sus vidas y también para el ambiente de "Chollywood". Recientemente, mediante sus historias de Instagram, la "Gringa de Gamarra" ha sorprendido a todos sus seguidores al mostrar detalles de lo que viene siendo su planificación y en específico, mostró algunas pistas de lo que podría ser el lugar donde le dará el "sí, acepto" al popular "Samurai". ¿Dónde será?

¿Alejandra Baigorria y Said Palao definieron lugar de su matrimonio?

Pese a que hace unos meses reveló no haber visto ningún detalle de lo que será su matrimonio, Alejandra Baigorria decidió ponerse las pilas ahora último y recientemente, junto a Said Palao, han dado una gran pista del evento más importante de sus vidas.

Ambos estuvieron buscando la locación perfecta para su matrimonio, el cual será todo un evento a nivel de "Chollywood" y, al parecer, habrían encontrado el lugar indicado. Por lo menos, eso deja entrever Alejandra Baigorria, quien en todo momento se mostró feliz de la vida junto a Said Palao y esta PRUEBA la delataría.

Según se pudo apreciar en sus historias de Instagram, la popular parejita habría escogido el Centro de Lima como lugar para su matrimonio. En una de sus publicaciones, la "Gringa de Gamarra" se dejó ver en el Salón Municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana e incluso dejó constancia de ello en su feed de Instagram.

"Se inicia una etapa especial y mágica. ¡Estos días visitamos diferentes lugares hasta encontrar el especial! ¿Qué les gustó más?" , posteó la rubia e incluso, sus seguidores se percataron de cuál habría sido la iglesia elegida para este maravilloso momento de la pareja.

"Es la Iglesia San Pedro", "que hermosa iglesia", "dicen que los que se casan ahí no se separan nunca", "mucho amor para ustedes", "Ale, te mereces lo mejor, que emoción por ti", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Responde a las críticas

En medio de todos estos preparativos, hace unas semanas, la exintegrante de "Combate" buscó ayuda entre sus fanáticos para que le den alguna idea de cómo festejar su matrimonio. Una de las principales dudas de la "Gringa de Gamarra" es si sería mejor casarse por civil y religioso el mismo día o hacerlo por separado, por lo cual, no se le ocurrió mejor idea que hacer una encuesta en sus redes sociales.

"Tengo una encuesta que hacerles. Mañana tengo cita con la wedding planner y ya me ha ido adelantando, si quiero hacer religioso y de ahí civil con la fiesta juntos o si quiero que el padre vaya al lugar donde me voy a casar... Aquí les voy a dejar una encuentra y ustedes me van recomendando", señaló.

Alejandra Baigorria encuesta sobre su boda

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando un sinfín de cibernautas empezaron a criticarla por esta encuesta, ya que consideran que no debe pedir ayuda para la organización de su boda. Por ello, fiel a su estilo, envió una contundente respuesta a todos sus detractores.

"No entiendo por qué la gente se eriza cuando pongo, simplemente, que me sugieran sobre el matrimonio. Yo no me he casado nunca y quisiera que la gente que se casó, de repente, me sugiera y no tiene nada de malo. No quiere decir que vaya a hacer lo que me diga la gente, pero sí me encanta compartir con mi gente, con mi comunidad", señaló la conductora de "Consume Perú".

Sin duda, la planificación va viento en popa y tanto Alejandra Baigorria como Said Palao no quieren dejar nada al azar. Todo hace indicar que el lugar escogido por ambos es el Centro de Lima, el cual será testigo del matrimonio entre las figuras de "Chollywood". ¿Hasta que un ampay los separe?